Столичные медики обязательно должны получить надбавки к своей зарплате - председатель медицинской комиссии Киева (видео)

По словам главы медицинской комиссии Киева, доплаты из городского бюджета также должны распространяться и на семейных врачей.

Киев. 8 мая. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевского городского совета от ВО «Свобода» Олег Гелевей заверил, что столичные медики должны обязательно получить надбавки к своей заработной плате.

Об этом он сказал на брифинге в агентстве УНИАН.

«В столице есть программа «Здоров'я киян». В этом году мы добились выделения на нее 4 млрд грн. Мы делаем доплаты к концу года. Это так называемые зарплаты 4. 3. 1. - это 4 тыс. врачам, 3 тыс. - среднему медперсоналу и 1 тыс. - младшему. К концу года эта доплата составит 980 млн грн. Поэтому медики столицы могут быть спокойны, что они должны получить свои деньги», - заявил Гелевей.

В то же время он отметил, что в этой программе не учтены семейные врачи. «Мне бы хотелось, чтобы Департамент здоровья обратил внимание, что семейных врачей надо также дополнительно стимулировать», - добавил председатель медицинской комиссии Киева.

Говоря о ситуации с заболеванием COVID-19 в Украине, Гелевей сообщил, что за вчерашний день впервые зафиксировано 310 случаев выздоровления. «На фоне 504 заболевших это значит, что мы приближаемся к пику заболеваемости. Но по Киеву имеем неприятную новость - впервые в сутки умерли три человека», - отметил председатель медицинской комиссии Киева.

Кроме того, он отметил, что тревожной в Украине является ситуация с заболеванием COVID-19 среди медиков: два дня назад был 2 тыс. 551 инфицированный медик, сегодня это уже 2 тыс. 758.

Председатель медицинской комиссии Киева накануне выходных дней призвал граждан по возможности соблюдать самоизоляцию и обязательно - карантинные мероприятия.

«Сейчас такая погода, что хочется где-то выйти на природу. Но просим не забывать, что коронавирус не ослабляет свои атаки, и никто не знает, где можно им заразиться, особенно в компании других людей. И есть уже случаи, когда после такого отдыха одновременно заболевали по 10 и более человек. Поэтому прошу вас помнить простую истину - при инфекционных болезнях берегитесь, поскольку эффективный метод борьбы с инфекционной болезнью - это самоизоляция», - отметил Гелевей.