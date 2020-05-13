Олег Гелевей: медицинская комиссия Киева рекомендует открыть еще ряд непродовольственных магазинов и мастерских в столице (видео)

Также рекомендуется разблокировать работу наземного коммунального и частного транспорта в ограниченном режиме в часы пик.

Киев. 13 мая. УНИАН. Медицинская комиссия Киева рекомендует открыть еще ряд непродовольственных магазинов и мастерских в столице.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей. По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

"Мы рекомендуем открыть магазины по продаже непродовольственных товаров: строительных материалов, электроприборов, сантехники, канцелярии, цветов, книжной продукции и мебели; мастерские по ремонту одежды и обуви, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений, а также химчистки, станции технического обслуживания, салоны по оказанию услуг по уходу за домашними животными, салоны ритуальных услуг, рынки..." - сказал он.

Гелевей заметил, что комиссия также рекомендует разблокировать работу наземного коммунального и частного транспорта в ограниченном режиме в часы пик. Он уточнил, что в своем решении комиссия отмечает, что соответствующие послабления возможны со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и карантинных норм.

Депутат також считает, что маршруты наземного общественного транспорта нужно усовершенствовать, ведь в некоторые районы Киева очень трудно добраться, учитывая закрытие метрополитена. По его мнению, столичная власть должна была продублировать маршруты наземного транспорта по линиям метро.

В то же время председатель медицинской комиссии Киева подчеркнул, что после легкомысленного несоблюдения киевлянами карантинных норм в столице может возникнуть повторная вспышка COVID-19. Гелевей высказал возмущение о том, что в первые дни ослабления карантина жители Киева массово посещали парки и ботанические сады, открытые площадки ресторанов и кафе и не соблюдали дистанцию в 1,5-2 м. Депутат также подчеркнул, что удивлен тем, что украинцы, в частности киевляне, с легкомыслием относились к соблюдению карантинных норм.

"Люди настолько расслабились и не соблюдают карантинных норм, что никто не должен тогда удивляться..., если будет вторая волна заболеваемости, причем, мощнее предыдущей. Поэтому я всех призываю придерживаться карантинных норм, ведь они не зря прописаны, не будьте легкомысленными", - сказал председатель медкомиссии столицы.

По словам Гелевея, если в столице будет повторная мощная вспышка COVID-19, то будет логично и правильно усилить карантинные нормы, чтобы остановить прирост заболевания.

"Положительный результат для Киева: сегодня первый день, когда у нас появилась положительная динамика - на 30 больных людей 31 человек, выздоровел. Это радует, потому что в случае повторения такой динамики мы можем говорить, что мы достигли пика заболевания коронавирусом... Если у нас в дальнейшем такая динамика будет сохраняться, то можно начинать говорить об открытии метро..., разумеется, при соблюдении санитарно-карантинных норм", - сказал он.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях ослабления карантина люди должны еще более строго придерживаться индивидуальных санитарно-эпидемиологических норм.

Председатель медицинской комиссии Киева также поздравил с профессиональным праздником, который отмечался 12 мая, медицинских сестер и братьев.