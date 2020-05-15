Председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей заявил о необходимости законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства в Украине (видео)

Медицинская комиссия намерена заслушать отчет Департамента здравоохранения КГГА о суррогатном материнстве в столице.

Киев. 15 мая. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей заявил о необходимости законодательного урегулирования вопроса суррогатного материнства в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в УНИАН, комментируя разоблачение правоохранителями схемы по вывозу детей за границу под прикрытием суррогатного материнства, а также ситуацию с рожденными для иностранцев суррогатными матерями детьми, которые находятся в столичной гостинице «Венеция» и которых родители не могут вывезти из-за карантина в Украине.

«Однозначно, ситуация критическая... Разумеется, мы хотим выяснить все. Мы вызовем Департамент здравоохранения КГГА с отчетом о всех родильных домах Киева, чтобы они показали статистику суррогатных матерей на сегодняшний день и сколько родов произошло в Киеве, чтобы выяснить причастность медицинских учреждений Киева к этой ситуации и все ли там законно делается» - ответил он на вопрос о том, будет ли рассматривать комиссия эту ситуацию.

Гелевей подчеркнул, что вопрос суррогатного материнства в Украине не урегулирован никакими законодательными актами, и напомнил, что во многих странах суррогатное материнство запрещено.

Он отметил, что во времена, когда он был депутатом Верховной Рады от ВО "Свобода", написал законопроект о суррогатном материнстве и согласовал его с представителями религиозных конфессий, однако парламент не рассмотрел.

«Поэтому сейчас, пользуясь несовершенством и неурегулированностью нашего законодательства по этому поводу, некоторые дельцы наживаются на этом вопросе...», - подчеркнул председатель медицинской комиссии Киева.

По его мнению, урегулировать эту проблему можно, написав и приняв Кодекс законов Украины по охране здоровья, в который будет входить закон о суррогатном материнстве.

Во время брифинга председатель медицинской комиссии Киева также рассказал о причинах реорганизации Центра микрохирургии глаза и Центра репродуктивной и перинатальной медицины.

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что медучреждения не были переведены в статус некоммерческих коммунальных предприятий, поэтому Национальная служба здоровья отказалась их финансировать.

«Вы знаете, что по медицинской реформе..., только некоммерческие коммунальные предприятия должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и финансироваться НСЗУ. К сожалению, когда мы переводили все наши медицинские учреждения в некоммерческие коммунальные предприятия, некоторые депутаты... настояли, чтобы эти два предприятия были изъяты из общего списка. Понятно, что из-за двух медучреждений мы не будем пускать под пресс всю систему здравоохранения Киева, и решение было проголосовано без этих двух медучреждений», - рассказал он.

Председатель медкомиссии Киева отметил, что из-за этого НСЗУ отказался финансировать эти два медучреждения.

Он подчеркнул, что медицинская комиссия на каждом заседании пытается найти пути решения этой проблемы: вызывает на заседание ответственных за это должностных лиц и представителей соответствующих департаментов.

«Но пока ни Департамент здравоохранения КГГА, ни Департамент финансов, ни мэр, ни его заместитель не имеют путей решения. Сегодня я лично подписал письмо мэру столицы Виталию Кличко с просьбой под его председательством собрать всех заинтересованных лиц - это он, его заместители, департаменты и все депутаты комиссии, главные врачи этих учреждений, представители профсоюзов, чтобы они собрались и нашли пути решения проблемы и сохранения трудовых коллективов», - отметил Гелевей.

По его мнению, решить эту проблему может Кабмин, внеся изменения в свое постановление №250 о предоставлении субвенции местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений здравоохранения и выделив деньги на финансирование этих двух медучреждений.