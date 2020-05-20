После открытия детсадов родителям будет запрещено заходить внутрь - председатель медицинской комиссии Киева (видео)

Депутат Киевсовета Олег Гелевей рассказал об особенностях работы детских садов после их открытия.

Киев. 20 мая. УНИАН. После открытия детских садов родителям будет запрещено заходить внутрь детских дошкольных учреждений.

Об этом сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей на пресс-конференции в УНИАН.

Он призвал родителей прививать своим дошкольникам элементарные гигиенические навыки - поменьше касаться руками лица, чаще мыть руки.

"Дошкольные учреждения должны готовиться: иметь дезинфицирующие средства, убрать из детских комнат ковры с длинным ворсом, мягкие игрушки, обучить персонал соблюдению карантинных мер в работе с детьми, регулярной дезинфекции помещений", - сказал Гелевей.

Кроме того, он отметил, что после открытия детсадов родителям будет запрещено провожать детей в раздевалку. Детей будут встречать воспитатели на улице и забирать их в помещение детского сада.

Кроме того, Гелевей заявил, что в Украине не преодолен проблему с проведением массового тестирования на коронавирус.

"Внесены изменения в законодательство и власть хочет, чтобы протестовали как можно больше людей. На сегодняшний день у нас тестируют людей с подозрением на коронавирус и тех, кто связан с борьбой с этой болезнью - медиков, полицию. Но у нас не хватает как лабораторий, так и тест-реактивов. в частности, киевская городская лаборатория делает 500 тестов в день, а есть еще лаборатории в Александровской больнице и в 4-й больнице, но все они могут сделать не более 1 тысячи тестов в сутки, что очень и очень мало", - сказал он.

Также Гелевей добавил, что отечественные тесты, которые уже даже развезли по больницам, оказались некачественными, и партию этих тестов возвращают производителю.

"Поэтому мы призываем правительство срочно ввезти из-за границы тесты на ПЦР и закупить оборудование для тестирования. Ни о каком выполнении закона о массовом тестировании не может быть и речи, поскольку ситуация с тестированием очень критическая, а еще больше она ухудшится, когда запустят плановое лечение, поскольку для планового лечения пациент должен предоставить справку, что прошел тестирование. А эта справка действительна всего трое суток, при том, что у нас результаты тестирования люди получают минимум на пятые сутки. И когда откроют плановое лечение, то одновременно 100 тысяч человек обратится за тестированием. С таким количеством система не справится даже с учетом мощностей частных лабораторий, проводящих тестирование на платной основе. Поэтому проблему надо решить в ближайшие недели", - заявил председатель медицинской комиссии.

Кроме того, Гелевей обратил внимание на то, что неупорядоченность законодательства о медицинской реформе продолжает порождать проблемы с финансированием больничных учреждений. В частности, в Киеве сложная ситуация с финансированием Центра микрохирургии глаза и перинатальной медицины.

"К сожалению, на сегодня этот вопрос не решен, и мы призываем Министерство здравоохранения принять новое постановление правительства, или внести изменения в постановление №250, в котором говорится о порядке использования средств по субвенции. Вопрос на сегодня не решен. К сожалению, после введения второго этапа медреформы с 1 апреля местная власть не имеет полномочий повлиять на ситуацию", - отметил он.

Гелевей также добавил, что необходимо принять медицинский кодекс, который на уровне государства решал бы вопросы финансирования больничных учреждений, чтобы не пришлось каждый раз точечно спасать ситуацию.