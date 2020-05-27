Председатель медицинской комиссии Киева призвал власти застраховать всех медиков, работающих с больными COVID-19 (видео)

Гелевей подчеркнул, что выступает за страхование любой медицинской деятельности.

Киев. 27 мая. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей призвал власти застраховать всех медиков, работающих с больными COVID-19.

Об этом Гелевей заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что выступает за страхование любой медицинской деятельности. "Сейчас это особенно касается инфекционных заболеваний и это прописано у нас в законе, что такая деятельность должна быть застрахована государством", - сказал он.

Гелевей напомнил, что 7 мая Верховная Рада внесла изменения в ст. 39 закона о предотвращении инфекционных заболеваний, которыми определяется, что в случае смерти медработника в результате инфицирования COVID-19, его статус приравнивается к статусу погибшего военнослужащего, а члены его семьи пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством.

Кроме того, врачам также предусмотрены выплаты в случае получения инвалидности вследствие заболевания.

В то же время председатель медкомиссии Киева призвал власти "не издеваться над медиками" и застраховать всех медиков, работающих с больными COVID-19.

Также Олег Гелевей акцентировал, что лаборатории Киева перегружены и не успевают вовремя выдавать результаты ПЦР-тестов. По словам председателя медицинской комиссии Киева, количество ПЦР-тестов в сутки для столицы должно составлять около 10 тысяч, однако на сегодняшний день проводят всего 500-700 тестирований.

«Пока в мире явных улучшений нет, но нет и геометрического роста или явных ухудшений... К сожалению, в мире медленно, но растет количество активных больных, и все идет к тому, что мир преодолеет планку в 3 млн активных больных. Но все же хотелось бы, чтобы прогнозы о второй волне не сбылись, а после достижения предела в 3 млн началась положительная динамика, и пандемия пошла на убыль... Хотя понятно, что пока не будет вакцины, эта пандемия будет идти параллельно с нашей жизнью», - отметил он.

По словам Гелевея, многие страны уже прошли пик заболеваемости, однако в Украине цифра активных больных пока не уменьшается.

«У нас количество выявленных случаев заболевания в сутки постоянное - от 300 до 500 человек. Последние два дня положительная динамика, то есть, количество выздоровевших значительно больше числа больных - за минувшие сутки 321 человек заболел, а 420 человек выздоровели. Но все же у нас в стране активное количество заболевших превышает 13 тысяч человек», - сообщил он.

Председатель медкомиссии столицы подчеркнул, что количество больных COVID-19 медиков слишком велико, если сравнивать его с мировой статистикой.

Он также заявил о дефиците средств индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности костюмов биологической защиты.

По мнению Гелевея, основной проблемой города является большая загруженность лабораторий, которые не успевают вовремя выдавать результаты ПЦР-тестирования.

«Сейчас лаборатория делает 500-700 анализов в сутки. Для Киева это очень мало. Здесь надо делать решительные шаги, в частности власти, чтобы улучшить ситуацию. Поэтому спасает лишь то, что в трех ведущих больницах, которые занимаются борьбой с коронавирусом - это Александровская больница и больницы №4 и №9, есть свои лаборатории», - подчеркнул Гелевей.

По его словам, количество ПЦР-тестов в сутки для Киева должно составлять около 10 тысяч.

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