Медицинская комиссия Киева будет предлагать установить в метро рамки для температурного скрининга (видео)

По словам председателя комиссии, в 70% случаев COVID-19 протекает бессимптомно.

Киев. 27 мая. УНИАН. Медицинская комиссия Киева будет предлагать установить в метрополитене рамки для температурного скрининга.

Об этом председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 70% случаев COVID-19 протекает бессимптомно, поэтому, если у человека высокая температура, то это уже не легкий вариант течения заболевания.

"Поэтому это (температурный скрининг - УНИАН) надо делать в метро, и мы будем настаивать на этом... Будем предлагать поставить терморамки, которые во многих странах мира используют в аэропортах и которые определяют температуру человека. И конечно, если у человека есть повышенная температура, то гораздо больше шансов, что он может быть болен коронавирусом", - подчеркнул председатель медицинской комиссии Киева.

Гелевей напомнил слова главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что в рамках ослабления карантина с 1 июня в Украине, в частности, планируется открытие бассейнов.

"Можно открывать бассейны, потому что ученые установили: если происходит обеззараживание воды путем хлорирования, с помощью ионных ламп или кислорода, то коронавирус погибает. И поэтому я надеюсь, что все же откроют спортивные центры с бассейнами", - заявил Гелевей.

Кроме того, председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей сообщил, что киевляне могут позвонить на несколько "горячих линий" для получения психологической помощи на карантине. В частности, получить консультацию можно по телефонам доверия психологической службы, работающих круглосуточно: 1583, 044 456 17 25, 044 221 08 08, а також 1500.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос, куда киевлянам обращаться за психологической помощью.

По его словам, проблемы с психологическим здоровьем возникли у людей во многих странах, и Украина не является исключением.

"В Киеве есть "горячие линии", в том числе для оказания психологической помощи. Прежде всего, это "горячая линия", если вообще какая-то проблема, связанная с медициной и с состоянием здоровья, в том числе психологическим, - это "1583", также "горячая линия" для жертв семейного насилия - "1500", - сообщил депутат.

Кроме того, по словам Гелевея, киевляне могут обратиться в психологическую службу, "горячая линия" которой работает круглосуточно, по телефонам: (044) 456-17-25 и (044) 221-08-08.

"Звоните. Вы там получите консультацию и помощь. Не стесняйтесь это сделать, мы должны к этому относиться нормально и понимать, что мир из-за пандемии коронавируса немного, но изменился", - сказал Гелевей.

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