Председатель медкомиссии Киева выступает за открытие с 1 июня фитнес-клубов вместе с бассейнами (видео)

Киев. 29 мая. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей выступает за открытие с 1 июня фитнес-клубов в столице вместе с бассейнами.

Об этом Гелевей сказал на пресс-конференции в УНИАН.

"Я как депутат Киевсовета, председатель комиссии еще сегодня подойду и в штаб по борьбе с эпидемией коронавируса, и к нашему мэру, чтобы все же мы позволили с 1 июня, с понедельника, чтобы фитнес-клубы заработали, в том числе с бассейнами. Я думаю, что это надо делать ", - сказал он.

Также Олег Гелевей сообщил, что большинство мероприятий по случаю Дня Киева пройдут в онлайн-режиме, однако все желающие смогут 30 и 31 мая посмотреть концерт артистов Академического театра оперы и балета для детей на балконе театра.

"У нас в воскресенье, 31-го числа, будет День Киева. К сожалению, большинство мероприятий будут проходить онлайн", - сказал депутат Киевсовета от ВО "Свобода".

В то же время, 30 и 31 мая артисты Академического театра оперы и балета для детей с балкона с 20:00 давать концерт.

"Тот, кто хочет, может подойти к театру и послушать вживую наших артистов. При этом прошу не забывать надеть маску!", - обратился Гелевей к киевлянам и гостям столицы.

Как сообщал УНИАН, в Украине в рамках очередного этапа смягчения карантина, в случае достижения индикаторов эпидемической ситуации, с 1 июня планируется открытие бассейнов, спортзалов, восстановление образовательных занятий в группах до 10 человек, а также восстановление железнодорожных и межобластных перевозок автотранспортом.

Министерство здравоохранения обнародовало перечень рекомендаций для открытия тренажерных залов и бассейнов.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице пока не открывать бассейны и сауны.

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