После 22 июня карантин надо продлевать, но ограничения должны быть адаптивными - председатель медицинской комиссии Киева (видео)

20:45, 03 июня 2020
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Киев. 3 июня. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей заявил, что после 22 июня карантин надо продлевать, но ограничения должны быть адаптивными.

Фото УНИАН

Об этом Гелевей сказал на пресс-конференции в УНИАН в ответ на вопрос журналистов, закончится ли карантин 22 июня.

"Однозначно, нет. У нас сейчас плато, нет положительной динамики, у нас уже неделю постоянно около 13,5 тысячи активно больных... Поэтому, однозначно, карантин надо продлевать, но ограничения должны быть адаптивными", - сказал Гелевей.

Депутат добавил, что таким образом каждый регион сможет на основе динамики за несколько дней изменять карантинные ограничения в соответствии с ситуацией в регионе.

Во время пресс-конференции он также рассказал, что сейчас в Европе, несмотря на ослабление карантина, не зафиксировано вспышек COVID-19, а наоборот, наблюдается снижение уровня заболеваемости.

"В Украине мы уже перешли рубеж 13 тысяч активно больных людей, и эта цифра не увеличивается и не уменьшается. Я считаю положительным, что, несмотря на то, что в Украине уже состоялись карантинные смягчения и были сняты многие ограничения, у нас нет вспышки заражений", - отметил Гелевей.

В то же время председатель медкомиссии Киева видит и определенный негативный аспект этой ситуации - на сегодняшний день в Украине не наблюдается положительной динамики заболеваемости. "К сожалению, за прошедшие сутки заболело значительное количество медиков - 103 человека. Конечно, это все является следствием бездействия нашего правительства, особенно в начале распространения заболевания. И мы также понимаем, что у нас остается проблема, особенно для медиков, с костюмами биологической защиты", - подчеркнул депутат.

Он также подчеркнул, что при наличии у медработников средств индивидуальной защиты и при соблюдении всех мер безопасности вероятность заражения минимальна.

Гелевей привел пример Александровской клинической больницы в Киеве, которая одна из первых в столице начала прием больных с коронавирусом и в которой COVID-19 еще не заболел ни один сотрудник.

Также председатель медицинской комиссии Киева подчеркивает необходимость урегулировать в Украине вопросы трансплантологии, суррогатного материнства и страхования медиков.

Он напомнил, что после встречи с президентом 5 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до 1 июня в сфере здравоохранения Украины произойдут значительные изменения.

"Прошло 1 июня, а изменений никаких нет... Мы хотели бы увидеть не только повышение финансирования медицины, а реальную реформу. Вы могли бы дать ответ, будем ли мы делать в Украине страхование медицины, будем ли мы защищать наших медиков и вводить страхование медиков не только, когда у нас будет вспышка, эпидемия или пандемия, а вообще всех медицинских работников? Тех самых хирургов, которые во время операции рискуют заразиться тем или иным заболеванием", - обратился депутат к Степанову, а также председателю Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилу Радуцкому и президенту Владимиру Зеленскому.

Гелевей подчеркнул, что медики и пациенты во время оказания им медицинской помощи должны быть уверены, что они защищены от непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть.

"Мы бы хотели услышать о профилактике. Мы хотели бы услышать, будем ли мы обучать и выпускать из наших медзаведений эпидемиологов. Я бы очень хотел, чтобы в той же реформе вы не забыли указать, как вы относитесь и к нашей фармакологии - как улучшить качество лекарств и контроль над ними. Как поднять нашу медицинскую промышленность, потому что коронавирус показал, что если бы у нас она была достаточно развита, то нам бы не надо было гонять самолеты в Китай, а сделать это все в Украине. Ну и другие болезненные вопросы: трансплантологии, суррогатного материнства…", - заявил он.

Также Гелевей призвал министра здравоохранения ответить, когда именно будут выполнены обещания о медицинской реформе в Украине.

Председатель медицинской комиссии Киева также подчеркнул, что держит под контролем ситуацию с проблемами финансирования офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, и призвал Кабмин решить этот вопрос, потому что эти медучреждения уже долгое время остаются без финансирования, а их сотрудники - без заработной платы.

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