После 22 июня карантин надо продлевать, но ограничения должны быть адаптивными - председатель медицинской комиссии Киева (видео)

Каждый регион сможет на основе динамики за несколько дней изменять карантинные ограничения в соответствии с ситуацией на местах.

Киев. 3 июня. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей заявил, что после 22 июня карантин надо продлевать, но ограничения должны быть адаптивными.

Об этом Гелевей сказал на пресс-конференции в УНИАН в ответ на вопрос журналистов, закончится ли карантин 22 июня.

"Однозначно, нет. У нас сейчас плато, нет положительной динамики, у нас уже неделю постоянно около 13,5 тысячи активно больных... Поэтому, однозначно, карантин надо продлевать, но ограничения должны быть адаптивными", - сказал Гелевей.

Депутат добавил, что таким образом каждый регион сможет на основе динамики за несколько дней изменять карантинные ограничения в соответствии с ситуацией в регионе.

Во время пресс-конференции он также рассказал, что сейчас в Европе, несмотря на ослабление карантина, не зафиксировано вспышек COVID-19, а наоборот, наблюдается снижение уровня заболеваемости.

"В Украине мы уже перешли рубеж 13 тысяч активно больных людей, и эта цифра не увеличивается и не уменьшается. Я считаю положительным, что, несмотря на то, что в Украине уже состоялись карантинные смягчения и были сняты многие ограничения, у нас нет вспышки заражений", - отметил Гелевей.

В то же время председатель медкомиссии Киева видит и определенный негативный аспект этой ситуации - на сегодняшний день в Украине не наблюдается положительной динамики заболеваемости. "К сожалению, за прошедшие сутки заболело значительное количество медиков - 103 человека. Конечно, это все является следствием бездействия нашего правительства, особенно в начале распространения заболевания. И мы также понимаем, что у нас остается проблема, особенно для медиков, с костюмами биологической защиты", - подчеркнул депутат.

Он также подчеркнул, что при наличии у медработников средств индивидуальной защиты и при соблюдении всех мер безопасности вероятность заражения минимальна.

Гелевей привел пример Александровской клинической больницы в Киеве, которая одна из первых в столице начала прием больных с коронавирусом и в которой COVID-19 еще не заболел ни один сотрудник.

Также председатель медицинской комиссии Киева подчеркивает необходимость урегулировать в Украине вопросы трансплантологии, суррогатного материнства и страхования медиков.

Он напомнил, что после встречи с президентом 5 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до 1 июня в сфере здравоохранения Украины произойдут значительные изменения.

"Прошло 1 июня, а изменений никаких нет... Мы хотели бы увидеть не только повышение финансирования медицины, а реальную реформу. Вы могли бы дать ответ, будем ли мы делать в Украине страхование медицины, будем ли мы защищать наших медиков и вводить страхование медиков не только, когда у нас будет вспышка, эпидемия или пандемия, а вообще всех медицинских работников? Тех самых хирургов, которые во время операции рискуют заразиться тем или иным заболеванием", - обратился депутат к Степанову, а также председателю Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилу Радуцкому и президенту Владимиру Зеленскому.

Гелевей подчеркнул, что медики и пациенты во время оказания им медицинской помощи должны быть уверены, что они защищены от непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть.

"Мы бы хотели услышать о профилактике. Мы хотели бы услышать, будем ли мы обучать и выпускать из наших медзаведений эпидемиологов. Я бы очень хотел, чтобы в той же реформе вы не забыли указать, как вы относитесь и к нашей фармакологии - как улучшить качество лекарств и контроль над ними. Как поднять нашу медицинскую промышленность, потому что коронавирус показал, что если бы у нас она была достаточно развита, то нам бы не надо было гонять самолеты в Китай, а сделать это все в Украине. Ну и другие болезненные вопросы: трансплантологии, суррогатного материнства…", - заявил он.

Также Гелевей призвал министра здравоохранения ответить, когда именно будут выполнены обещания о медицинской реформе в Украине.

Председатель медицинской комиссии Киева также подчеркнул, что держит под контролем ситуацию с проблемами финансирования офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, и призвал Кабмин решить этот вопрос, потому что эти медучреждения уже долгое время остаются без финансирования, а их сотрудники - без заработной платы.

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