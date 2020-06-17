Председатель медицинской комиссии Киева призывает готовиться к продлению карантина до нового года (видео)

Также Гелевей призывает главу Минздрава представить до конца недели пути реформирования медицинской отрасли в Украине.

Киев. 17 июня. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей призывает готовиться к продлению карантина, введенного с целью противодействия и сдерживания распространения коронавируса, до нового года.

Об этом Гелевей сказал в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, решение правительства продлить адаптивный карантин до 31 июля вполне понятно, так как наблюдается большой рост заболеваемости COVID-19. По словам Гелевея, на сегодняшний день число активных больных в Украине составляет 17 тыс. 348 человек.

"Но хочу сказать, что если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - подчеркнул Гелевей.

Председатель медицинской комиссии Киева призвал помнить события 1918-1919 годов, когда грипп "испанка" длился почти два года, и его вторая волна была гораздо опаснее, чем первая.

"И это является вызовом нашему настоящему, и очень бы хотелось, и обращаюсь ко всем, чтобы мы могли достойно этот вызов преодолеть и выйти с наименьшими потерями", - сказал Гелевей.

Он напомнил, что в Украине, по последним данным, зафиксировано 758 новых случаев заражения, а 13 июня - 753, что свидетельствует о резком увеличении числа активных больных.

"На сегодняшний день число активных больных составляет 17 тыс. 348 человек. Это очень много, и когда эта цифра превысит в Украине 20 тыс., мы сможем конкретно говорить о второй волне коронавируса в Украине, и мы уже сможем говорить о том, что надо будет делать более жесткими карантинные меры, к сожалению", - подчеркнул Гелевей.

Также председатель медицинской комиссии Киева напомнил о новом антирекорде смертности в сутки, когда, по последним данным, умер 31 человек.

"Поэтому обращаюсь ко всем: прежде всего - результат происходящего в Украине - это тотальное пренебрежение карантинными ограничениями", - сказал он и добавил, что люди перестали носить маски, пренебрегают дистанционными ограничениями и санитарно-гигиеническими мероприятиями, в частности тем, что руки следует регулярно мыть и обрабатывать антисептиками.

"И если так и дальше будет происходить, то есть, будет тотальное пренебрежение этими мерами, то о каком улучшении в ослаблении ограничений можно говорить? Наоборот, их придется ужесточать", - заявил Гелевей.

Кроме того, по его словам, в медицинских учреждениях Киева растет число пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день 223 человека находятся в больницах, из них 40 – в тяжелом состоянии.

Также председатель медицинской комиссии Киева призывает главу Минздрава представить до конца недели пути реформирования медицинской отрасли в Украине

Гелевей допускает, что медики могут выйти на всеукраинскую забастовку, если власти не представят четкого видения реформирования медицинской отрасли ко Дню медицинского работника. Он отметил, что, несмотря на обещания властей относительно воплощения в жизнь изменений в медицинской отрасли с целью улучшения положения в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, этих изменений нет.

«Я в постоянном, ежедневном контакте с Национальной службой здоровья Украины, и я постоянно их спрашиваю - ну что, пришли к вам какие-то новые тарифы, новые какие-то пакеты? Ничего нет, все по-старому», - сообщил Гелевей.

Председатель Медицинской комиссии Киева добавил, что соответствующее реформирование медицинской отрасли не осуществляется, хотя президент Украины Владимир Зеленский неоднократно давал задание исполнительным органам власти, чтобы они показали, «каким путем мы идем» в медицине. «Это после того, как наш Кабинет министров показал свою бестолковую программу действий», - отметил Гелевей.

При этом он напомнил, что 21 июня будет отмечаться День медицинского работника.

«Очень хочется, чтобы наш министр здравоохранения сделал подарок всем нашим медицинским работникам и сказал, каким путем идем, куда идем и что нас ждет», - сказал Гелевей и добавил, что ожидает от правительства представления положительных изменений, которые планируется внедрить в медицине.

«Пожалуйста, до 20 числа, уважаемый министр здравоохранения, я обращаюсь к Вам, выполните то, что обещает ваш президент - покажите тот путь, то направление, по которому идет наша медицина», - призвал Гелевей.

При этом он напомнил, что второй этап медицинской реформы был введен, несмотря на обращение медицинского сообщества и специалистов о том, этого нельзя делать. Он допускает, что медики могут выйти на всеукраинскую забастовку, если власти не представит четкого видения реформирования медицинской отрасли. акая«Я общаюсь с простыми врачами, общаюсь с медиками, главными врачами не только в Киеве, но и во всей Украине, и я чувствую, которой на сегодня ситуация, и как она критически обостряется», - заявил Гелевей.

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