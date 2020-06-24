Новый этап медреформы в Украине официально узаконил платную медицину - Гелевей (відео)

Он назвал это трагедией для нашего общества, потому что в Украине много людей, которые живут на небольшие пенсии и не имеют возможности платить тысячу за обследование у врача.

Киев. 24 июня. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевского городского совета от ВО «Свобода» Олег Гелевей заявил, что новым этапом медицинской реформы в Украине официально узаконили платную медицину.

Об этом Гелевей сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Лично для меня и для многих думающих медиков этот второй этап реформы - это трагедия. В понимании того, что у нас полностью меняются подходы к лечению, и, наверное, трагедия в основном заключается в том, что у нас официально узаконили платную медицину», - отметил он.

По словам депутата, в медучреждениях уже начали вполне официально давать пациентам счет за исследование или иную медуслугу.

«Потому что, если вы хотите сделать МРТ и государство за это платит 49 грн, то оно не стоит 49 грн. И не менее от 500 до 1 тыс. грн вас официально пригласят заплатить на счет больницы», - прокомментировал Гелевей ситуацию.

Он отметил, что такой принцип оплаты услуг записан в меморандуме, который Украина подписала с Международным валютным фондом.

«Там четко написано, что, если медучреждению не будет хватать тех средств, которые ему оплачивает государство, то дословно - «мы сделаем все, чтобы люди могли сами доплачивать». То есть у нас узаконили платную медицину. Это - трагедия для нашего общества», - сказал Гелевей, объяснив, что в Украине много людей, которые живут на небольшие пенсии и не имеют возможности платить тысячу за обследование у врача.

Также председатель медицинской комиссии Киевского городского совета Олег Гелевей настаивает на том, что в Украине медики, как и пациенты, должны быть застрахованы.

Об этом Гелевей сказал на пресс-конференции в УНИАН, комментируя одно из последних решений Медицинской комиссии Киевсовета о поддержке проекта решения Киевсовета «О страховании жизни и здоровья медицинских работников коммунальных учреждений здравоохранения Киева во время выполнения профессиональных обязанностей».

«Да, было принято такое решение в Комиссии. К сожалению, оно является более декларативным, чем реальным. И собственно, наш Департамент здравоохранения должен разработать цифры. Но наши чиновники прежде всего должны сказать, каким путем идем: будет ли у нас страхование в медицине или не будет, если будет - то какое, как вы его видите», - отметил он.

По убеждению Гелевея, введение страховой медицины - это один из вариантов выхода к оказанию более качественных услуг в сфере медицины.

«Чтобы была сооплата оказания медицинских услуг. С одной стороны, это государство - для тех людей, которые социально не защищены, а с другой - есть люди, которые зарабатывают по 40-50 тыс. грн зарплаты, то они нашли бы 500 грн в месяц, чтобы оплатить медицинское страхование. И тогда дополнительное финансирование поступило бы в медицинские учреждения для того, чтобы у нас была достойная медицина. К сожалению, на сегодняшний момент этот вопрос никак не решен», - сказал он.

Председатель Медицинской комиссии Киевсовета убежден, что должно быть рассмотрено два аспекта страхования: «Один - это страхование нас, граждан, оказание достойной нам медицинской помощи. А второй аспект - это защита врачей. Скажу откровенно, что во всех странах, которые вокруг Украины, наша страна в этом - уникум. Даже в России, Польше, Беларуси, Молдове, Румынии врач не имеет права подойти к пациенту, если его деятельность не застрахована от элементарной медицинской ошибки», - прокомментировал Гелевей.

Справка УНИАН. 10 июня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты депутаты поддержали проект решения «О страховании жизни и здоровья медицинских работников коммунальных учреждений здравоохранения г. Киева во время выполнения профессиональных обязанностей».

По информации Киевсовета, в общем речь идет не только о страховании жизни и здоровья медицинских работников в условиях распространения COVID-19. Социальные гарантии намерены распространить в целом на выполнение профессиональных обязанностей, в случае заболевания, наступления в связи с этим инвалидности или смерти.

Окончательное решение об указанном проекте будет приниматься на заседании Киевсовета.

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