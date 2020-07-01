Гелевей: В нынешней эпидситуации проводить выборы в Украине - это подвергать огромные массы населения риску инфицирования коронавирусом (видео)

Председатель медицинской комиссии Киева сравнил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Украине и Польше, где провели выборы президента страны.

Киев. 1 июля. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олега Гелевей считает, что в нынешней эпидемической ситуации проводить выборы в Украине - это подвергать огромные массы населения риску инфицирования коронавирусом.

Об этом он сказал на брифинге в агентстве УНИАН, комментируя выборы в Польше.

Он отметил, что страны Европы - Польша и Франция - откладывали проведение выборов из-за эпидемии коронавируса. «Польша еще 8 июня прошла свой пик. И самый высокий показатель заболеваемости у них был - 599. У них никогда не было поражения ежедневно более 600 человек. У них больше двух недель улучшение ситуации, то есть, каждый день количество выздоровевших больше количества заболевших. То есть, эпидемия в Польше явно идет на убыль. В Украине мы прошли цифру 24 тысячи активных больных, пораженных коронавирусной инфекцией, а в Польше не было даже 12 тысяч», - прокомментировал Гелевей.

Он подчеркнул, что в Польше эпидемическая ситуация значительно лучше, чем в Украине. «Дай Бог, чтобы у нас, в Украине, прошел пик и началась положительная динамика. И тогда можно было бы говорить о проведении наших местных выборов ... Очень хотелось бы, чтобы ситуация улучшилась, но, если будет такая динамика, которая есть на сегодняшний момент, то идти на выборы - это подвергать мгновенно огромные массы населения возможности поражения коронавирусной инфекцией» , - отметил он.

Гелевей подчеркнул, что в Украине избирательное право гарантировано Конституцией, даже если гражданин лежит в реанимации или инфекционном отделении, на самоизоляции дома.

«У нас 80% людей с легкой формой, они на самоизоляции - и кто к ним будет ходить для голосования по месту жительства? Как обеспечить право каждого больного с COVID-19 проголосовать?» - добавил он.

Гелевей заметил, что во многих странах разрешено дистанционное голосование на выборах, в украинском законодательстве пока этого нет.

Также председатель медицинской комиссии Киева будет инициировать круглый стол с участием врачей относительно ситуации с внедрением реформы в отрасли.

По словам Гелевея, единственные медучреждения в Украине, на которых положительно сказалась реформа, это роддома.

«Наверное, пройдет еще какие-то неделя-две и я буду инициировать проведение огромного круглого стола, собственно, главных врачей киевских больниц, Национальной службы здоровья Украины, будем приглашать наше министерство здравоохранения. Потому что факт остается фактом: наш министр нам обещал изменения до 1 мая - они не произошли; нам президент обещал, что ко Дню медика покажут какие-то конкретные изменения. Затем нам уже говорили, что 1 июля, а на сегодняшний день у нас 1 июля, и никаких изменений нет. И здесь я вижу с каждым днем ​​идет волна платных медицинских услуг для всех, идет поток счетов, выставляемых уже законно», - отметил Гелевей.

Он считает позором для отечественной медицины такой подход к решению проблемы ее финансирования.

«На сегодняшний день, к сожалению, ежедневное мое общение с главными врачами и ежедневная разборка ситуации в той или иной больнице сводится к одному выводу - никакой медицинской реформы нет. Я раньше говорил, что это изменение финансирования, но на сегодняшний день я не скажу даже, что это является изменением финансирования ... уже можно констатировать факт, что это просто узаконивание платной медицины», - сказал Гелевей.

Он добавил, что не понимает, зачем нужна была такая реформа, когда «всех людей поставили перед фактом - если не заплатите, то ничего медицинское учреждение делать не будет».

По словам Гелевея, единственные медучреждения в Украине, на которых положительно сказалась реформа, это роддома.

«Хотя надо констатировать факт, что есть такие медицинские учреждения, которые выиграли от медицинской реформы. Это, в частности, наши роддома. В них реально увеличилось финансирование. А все остальные, вы даже не представляете, на какие ухищрения идут наши главные врачи, чтобы официально увеличить финансирование своих медучреждений», - добавил председатель медицинской комиссии Киева.

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