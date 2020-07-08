Украинцы в настоящее время могут беспроблемно путешествовать в 5 стран - председатель медкомиссии Киева (видео)

Председатель медицинской комиссии Киева сообщил, что украинским путешественникам официально разрешили въезжать к себе Турция, Албания, Хорватия, Египет и Черногория.

Киев. 8 июля. УНИАН. Украинцы в настоящее время могут беспроблемно путешествовать в 5 стран.

Об этом председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей сказал на брифинге в УНИАН.

Он напомнил, что с 1 июля частично возобновлено авиасообщение между Украиной и рядом стран. «Официально нам с первого числа разрешили въезжать к себе 5 стран - Турция, Албания, Хорватия, Египет и Черногория», - отметил Гелевей.

При этом он напомнил, что для посещения Черногории украинцем нужно было продемонстрировать документы об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Его нужно было сделать в течение 48 часов перед въездом. «По моей информации на вчерашний день они сняли это ограничение, то есть украинцы могут сейчас свободно ездить в эту страну», - отметил председатель медкомиссии Киева.

По его словам, необходимо помнить, что Европейский Союз, открывая свои границы, поставил требование, что въезд разрешен гражданам тех стран, в которых количество больных коронавирусной болезнью на 100 тыс. населения должно соответствовать определенным критериям. Гелевей подчеркнул, что Украина не соответствует этим критериям, потому что в стране высокие показатели заболевания.

Председатель медкомиссии Киева напомнил, что в страны ЕС имеют право въезжать граждане Украины, которые имеют вид на жительство или контракты на работу, но при этом речь идет о работе, где работодатель доказывает, что эти работники крайне нужны.

Кроме того, председатель медицинской комиссии Киева заявил, что в больницах в среднем тратится от 9 до 27 тысяч гривен на лечение больного COVID-19.

Гелевей отметил, что если больной находится в медицинском учреждении, то он не должен платить деньги за лечение. Он также напомнил, что в больницах, которые работают с инфицированными коронавирусом, есть так называемый «COVID пакет». По его словам, эти больницы подписали с Национальной службой здоровья Украины соглашение об оплате такого лечения.

Гелевей отметил, что официально трудно исчислить сумму, которая тратится на одного больного. «Но мы уже посчитали с главными врачами, что в среднем получается от 9 до 27 тысяч гривен в зависимости от сложности заболевания коронавирусной болезни», - сказал он.

Отвечая на вопрос по поводу выявления возможных инфицированных коронавирусом среди лиц, контактировавших с больными, Гелевей напомнил, что в Украине есть закон о предотвращении инфекционных заболеваний, где «четко прописан алгоритм действий при эпидемии, пандемии».

По его словам, врач уточняет список контактных лиц, а затем передает его по месту жительства больного в поликлинику. «И уже оттуда делается обзвон всех возможных ваших контактов будь то на работе, или по месту жительства и предлагается бесплатно пройти ПЦР-тестирование», - добавил Гелевей.

По его словам, также предлагают сделать ИФА-тестирование. «Я уже не раз встречал ситуации, когда люди из окружения больного сдают ПЦР-тесты и они показывают, что человек здоров, но ИФА-тестирование позже показывает, что эти люди уже переболели, и в них же была коронавирусная инфекция», - отметил Гелевей.

По его словам, это часто бывает, когда в одном помещении находятся пожилые люди, заболевшие COVID-19 и их дети или внуки, которые перенесли заболевание в легкой форме.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень. В частности, критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения на въезд в страны-члены ЕС, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в том числе социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Относительно эпидситуации страны должны отвечать следующим критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Что касается мер реагирования, то учитывается имеющаяся информация о тестировании, наблюдении, отслеживании контактов, сдерживании и отчетности, а также надежность этой информации.

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