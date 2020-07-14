Владелица компании «Экония» в Черкасской области заявила, что правоохранительные органы осуществляют попытку рейдерского захвата ее предприятия (фото, видео)

По словам Ирины Варагаш, это уже не первая попытка захвата предприятия.

Киев. 14 июля. УНИАН. Владелец компании «Экония» (Золотоноша, Черкасская область) Ирина Варагаш заявила, что правоохранительные органы осуществляют попытку рейдерского захвата ее предприятия, которое является производителем питьевой воды и детского питания (ТМ «Малятко», «Аквуля», «ЙОDO», « DIVO VODA», «Чистий ключ»).

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН, комментируя обыски, которые 9 июля прошли как в офисе компании, так и в ряде других объектов.

«Это очень большие ресурсы были задействованы. На сегодняшний день рейдерами уже выступают ГСУ (Главное следственное управление Нацполиции – УНИАН) и прокуратура. Потому что такие действия просто так не происходят. Это полный беспредел… Ни следователь, ни прокурор не подошли первыми, не показали решение, на основе которого они должны зайти на территорию. Просто начался взлом. Такое ощущение, что завод по производству детского питания – это завод по производству наркотиков или по продаже оружия», - сказала она.

По словам Варагаш, подобные действия силовиков говорят о том, что ее хотят «запугать, усмирить и обуздать», ведь это уже третья попытка рейдерского захвата, причем в интересах одних и тех же лиц.

Первые две попытки удалось отбить с помощью Высшего хозяйственного суда и Министерства юстиции, которые подтвердили законность права собственности на имущество.

Как добавила присутствовавшая на пресс-конференции адвокат Катерина Гупало, основание для нынешней попытки захвата предприятия вообще выглядит не вполне логичным.

«В фабуле написано, что какие-то неустановленные лица якобы с конца 2012 года удерживали господина Курилова, чтобы обанкротить фабрику и завладеть недвижимым имуществом, которое якобы принадлежало господину Титову», - сказала она.

По словам адвоката, завод расположен на территории имущественного комплекса КПП «Золотоношская мебельная фабрика», который фабрика продала еще в 2008 году после решения собрания кредиторов, то есть, за четыре года до этого.

По словам Варагаш, компании и без давления со стороны правоохранительной системы приходится очень тяжело, поскольку целевая аудитория ее продукции падает и приходится конкурировать с иностранными фирмами.

«Мы каждый год наблюдаем, как на 100-200 тысяч рождается меньше детей. Нам тяжело, потому что приходится очень много инвестировать в предприятие. Качество продукта – это большие инвестиции и очень большие затраты, чтобы качественный продукт попал к конечному потребителю. И когда такое давление для производителей детского питания, то про какие инвестиции вы можете говорить, про какое будущее Украины вы можете говорить? Про какую заинтересованность быть на рынке детского питания, где на полках 80% импортного детского питания? Мы из последних сил выдерживаем это давление – и конкурентное, и вот таких действий», - сказала она.

В пресс-конференции также приняли участие исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Катерина Глазкова, президент и основатель CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук, а также глава Черкасского областного объединения Федерации работодателей Борис Райков, которые пообещали поддержать «Эконию».

Как сообщал УНИАН, Союз украинских предпринимателей выступил с заявлением о препятствовании со стороны третьих лиц законной деятельности предприятия «Экония». 9 июля на производстве, в офисе предприятия «Экония», а также по месту жительства и в автомобилях учредителя предприятия и семьи были проведены обыски с применением так называемых «маски-шоу».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/97997-press-konferenciya-v-unian-maski-shou-i-iskusstvennoe-presledovaniya-organami-gosudarstvennoy-vlasti-ooo-pii-ekoniya.html

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