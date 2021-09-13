Согласно результатам проведенного исследования общественного мнения жителей Никольской Слободки, среди всех проблем больше всего людей беспокоит энергоэффективность домов.

Киев. 13 сентября. УНИАН. Компания "Новая Слободка" предлагает начать публичный диалог с властью и жителями Никольской Слободки относительно будущего благоустройства микрорайона.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил владелец ООО "Новая Слободка" Александр Стельмащук.

"Хотелось бы в очередной раз подчеркнуть важность общественного обсуждения будущего микрорайона и пригласить местный актив к конструктивному диалогу и плодотворному сотрудничеству на пользу Никольской Слободки. Стоит отметить, что компания реализовывает свой проект исключительно в правовом поле. Жилой комплекс будет строиться на территории, которая много лет подряд находится в частной собственности. Важно также подчеркнуть, что участок, принадлежащий "Новой Слободке", никогда не был отведен под парк. Компания уже начала диалог с громадой микрорайона, чтобы новое пространство сделать комфортным для всех жителей. Компания выделяет бюджет - 50 млн гривен. На эти средства мы можем сделать немало: обустроить пляж, почистить песок, сделать велодорожки, создать спортивный центр с площадками для разных видов спорта, построить бассейн, крытый каток, отремонтировать местный колледж", - отметил он.

Стельмащук подчеркнул, что компания планирует строить не просто многоэтажки, а качественную инфраструктуру.

"Мы готовы заключить меморандум с громадой уже на следующей неделе. Там после завершения всех консультаций и обсуждений будут подробно расписаны и закреплены все объекты, на которые будут выделяться деньги. Что же касается самого будущего жилого комплекса - мы будем строить не просто многоэтажки, а целую инфраструктуру, где учтены вопросы безопасности, энергоэффективности и экологии: детский садик, бассейн, стоянка на полтысячи мест, которыми сможет пользоваться вся громада Никольской Слободки", - отметил Стельмащук.

По словам присутствующего на пресс-конференции юриста компании ООО "Новая Слободка" Юрия Максимова, градостроительные документы выданы согласно действующему на момент выдачи законодательству и действуют до завершения строительства.

"Прежде всего, что хотелось бы подчеркнуть: в Украине право собственности является незыблемым. И согласно 41 статье Конституции Украины, никто не может быть противоправно лишен права собственности. Что касается законности приобретения ООО "Новая Слободка" участка, расположенного рядом с Зоной Здоровья на Никольской Слободке: земля была приобретена у города Киева на основании решений Киевского городского совета о продаже по установленной в соответствии с проведенной оценки суммой средств, уплаченных в городской бюджет", - отметил он.

Присутствующий на пресс-конференции социолог, заместитель директора исследовательской компании Ю. С. С. Алексей Биловол отметил, что по результатам проведенного исследования общественного мнения жителей Никольской Слободки по заказу компании ООО "Новая Слободка", среди всех проблем больше всего людей беспокоит энергоэффективность домов.

"Главной проблемой это назвали 35,1% опрошенных. Кроме этого местные жители хотели бы видеть чистые улицы на Никольской Слободке: 26,3% опрошенных беспокоятся об этом больше всего", - рассказал Беловол.

Он отметил, что 25,8% опрошенных назвали важнейшей проблемой микрорайона комфортное пространство для отдыха. Почти столько же - 24,7% - страдают от недостачи парковочных мест. 23,2% опрошенных жаловались на плохие дороги, а 21,5% не чувствуют себя безопасно в парковой зоне.

"Что касается именно территорий Зоны Здоровья и пляжа "Радуга", то почти 80% опрошенных отметили, что приходят туда, чтобы прогуляться и встретиться с друзьями или родственниками, более 40% жителей гуляют там с детьми.

Подавляющее большинство людей убеждено - парк нужно улучшать, лишь 7,5% опрошенных вполне довольны нынешним его состоянием", - отметил он.

Социолог подчеркнул, что среди инфраструктурных объектов, наиболее востребованных на территории Никольско-Слободского парка, респонденты назвали беседки, павильоны и навесы (52,5%), а также детские площадки (32,7%), дорожки для велосипедистов (31,4%) и зону для выгула собак (30,9%).

"Почти 90% жителей Никольской Слободки хотели бы видеть инклюзивный пляж в Зоне Здоровья. 73,8% опрошенных поддерживают строительство бассейна для взрослых и детей. Что касается финансирования благоустройства парка, то 89,4% опрошенных ожидают, что на эти нужды средства должен выделить город, а более половины опрошенных ожидает также инвестиции со стороны бизнеса. На самостоятельное финансирование согласились 17,1% опрошенных", - добавил Биловол.

По словам Стельмащука, такие результаты общественного мнения свидетельствуют, что компания движется в правильном направлении.

"После того, как мы получили результаты исследований общественного мнения Никольской Слободки от команды профессионалов, мы поняли, что двигаемся в правильном направлении относительно планов на благоустройство территории вокруг своих новых ЖК.

Из результатов опроса мы увидели, что многие местные жители беспокоятся о чистоте Днепра и вопросах сортировки мусора", - отметил он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/108133-press-konferenciya-v-unian-na-temu-ya-slobodku-50-mln-grn-obshchine-na-blagoustroystvo-prilegayushchih-territoriy-predlagayut-vladelcy-budushchego-zhk.html

Автор: Иван Бойко