Также компания отчиталась о проектах, которые реализует в Украине.

Киев. 12 октября. УНИАН. Дочернее предприятие международного технологического концерна Siemens AG компания "Сименс Украина" отчиталась о предварительных результатах деятельности в прошлом финансовом году и сообщила о проектах, которые она развивает на сегодняшний день.

Соответствующую презентацию результатов провели представители компании сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, генеральный директор "Сименс Украина" Мачей Томаш Зелиньски сообщил, что год был очень важным как для украинской дочерней компании, так и для международного концерна.

"Сименс" в 2021 году поднялся на десять позиций и занял одиннадцатое место в рейтинге ТОП-50 самых инновационных компаний в мире. Более 25% патентов компании связанны с Индустрией 4.0, цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и кибербезопасностью", - сказал он.

Если говорить непосредственно о работе компании "Сименс Украина", то, по его словам, предварительные данные говорят о том, что её чистая прибыль в прошлом финансовом году выросла почти в два раза.

"Несмотря на пандемию COVID-19, сложности в цепочках поставок, рост цен на материалы, 2021 год оказался для "Сименс Украина" отличным с финансовой точки зрения, с точки зрения реализации всех целей, которые мы перед собой поставили. "Сименс" показал двухкратный рост по объёмам заказов и обороту, и, что очень важно, все показатели были выше, чем прогнозировалось. Что важно, рост наблюдался по всем департаментам и практически по всех отраслях, в которых мы работаем", - сказал он.

Также Зелиньски сообщил, что "Сименс Украина" в сфере цифровой трансформации продолжает реализовывать ряд важных проектов.

Одним из них является сотрудничество с лидером фармакологической отрасли страны, компанией "Фармак":

"Внедрена система распределённого управления процессами на базе SIMATIС PCS 7. Благодаря программному обеспечению Siemens стало возможным моделировать технологические процессы в режиме реального времени. Также внедрены элементы безбумажного производства – платформа SIMATIC IT eBR позволит компании производить по мировым стандартам и выходить на международные рынки, в том числе, европейские и американские".

Также он добавил, что "Сименс Украина" продолжает реализовывать проект модернизации системы диспетчерского управления SCADA в "Укрэнерго", а ещё планирует реализовать пилотный проект по обеспечению кибербезопасности в "Укрэнерго" на подстанции Новокиевская.

Кроме того, Зелиньски сообщил, что компания отреагировала на вызовы пандемии и предложила своим сотрудникам свободный режим работы. На сегодня работники "Сименс Украина" обеспечены отдельной страховкой на случай заболевания COVID-19, а уровень вакцинации в компании составляет 85%.

Директор департамента "Интеллектуальная инфраструктура" компании Денис Мироненко отметил, что по его направлению выполнены все поставленные задачи, а объём заказов вырос в полтора раза.

"В департаменте "Интеллектуальная инфраструктура" мы наблюдаем положительный тренд по всем KPI, по таким, как рост новых заказов, free cash flow, а также маржинальность, которая значительно выше по сравнению с предыдущим финансовым годом", - сказал он.

По его словам, "Сименс Украина" предлагает комплексный портфель продуктов и услуг от производства и распределения электроэнергии до её потребления, а также решения для автоматизации и безопасности зданий.

Портфолио департамента включает в себя оборудования и системы низкого и среднего напряжения, автоматизацию интеллектуальных энергосетей, а также все продукты и системы для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и противопожарной защиты.

Также он отметил, что пандемия показала, насколько важным является направление Smart Buildings (умные здания – УНИАН). Так, на сегодня около 40% произведённой электроэнергии потребляется домами, причём треть из этого объёма – впустую. Поэтому актуальными в будущем станут эффективность потребления различных видов ресурсов, а также слаженная работа всех систем безопасности.

"Я убеждён, что в следующих годах эта тенденция будет развиваться, а мы, как компания, будем помогать нашим коллегам повышать уровень эффективности и безопасности зданий нашими продуктами и системами", - сказал Мироненко.

Директор департамента "Цифровая промышленность" Сергей Дворник отметил, что отличительной чертой прошлого финансового года стал дефицит полупроводников в мире, что существенно увеличило сроки поставок компонентов. Но при этом в Украине на 2% увеличился объем отгруженной продукции компании, а показатель новых заказов вырос на 20%.

При этом восстановление цепочек поставок он считает главной задачей "Сименс Украина" на следующий финансовый год.

"Это – главный наш приоритет в этом году, и на него будут обращены все усилия, как со стороны "Сименс Украина", нашего департамента, так и со стороны штаб-квартиры. Мы будем делать всё возможное, чтобы ситуацию побыстрее восстановить и уменьшить срок поставки компонентов в Украину, и, соответственно, будем вести интенсивную работу с нашими заказчиками, чтобы они оптимизировали процессы закупок и процессы подготовки к проектам, чтобы большие проекты не пострадали от больших сроков поставки", - сказал он.

Важная роль в решении проблемы отводится региональным представительствам компании во Львове, Одессе, Днепре и Харькове, где работают сотрудники сервиса, проводящие диагностику и ремонт оборудования, сотрудники технической поддержки и сотрудники сбыта.

"Несмотря на тренды онлайн-коммуникации, мы работаем не с юрлицами, мы работаем с людьми, которые за время пандемии соскучились по живому общению, поэтому нам важно живое общение с заказчиками, поэтому мы представлены в регионах", - сказал Дворник.

Начальник отдела "Коммуникаций" компании Марина Маслей сообщила, что "Сименс Украина" продолжает открытие своих учебных центров на базе отечественных вузов технического направления. Она напомнила, что "Сименс Украина" уже открыла своих учебные центры во Львове, Кривом Роге, Полтаве, Житомире, Хмельницком и Одессе. В ближайшее время будут открыты ещё две лаборатории, в которых студенты смогут практиковаться с автоматизированными системами управления.

"Первый – в Донецком техническом университете, который был эвакуирован из Донецка в Покровск. Лаборатория уже полностью подготовлена, и в следующем месяце мы отправим первую партию оборудования. Второй учебный центр будет открыт в КПИ имени Сикорского. Это будет первая лаборатория, посвящённая вопросам электроэнерготехники. Общая стоимость оборудования, которое передаётся в пользование студентам и преподавателям университета, составляет 2,5 млн грн", - сказала она.

Что касается планов на будущее, то компания планирует открыть в следующем году две лаборатории с автоматизированными системами управления в вузах Днепра и Запорожья, а в Харькове – лабораторию по автоматизации домов и пожарной безопасности.

По итогам пресс-конференции представители "Сименс Украина" выразили мнение, что уже в следующем году компания может рассчитывать на дальнейший рост своих показателей.

Справка УНИАН. Siemens - немецкий технологический концерн, ведущий мировой производитель электротехники и электроники для промышленности и энергетики, медицинского оборудования, городской инфраструктуры. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене. Компания "Сименс Украина" является дочерней компанией концерна.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/108784-press-konferenciya-v-unian-rezultaty-deyatelnosti-simens-ukraina-v-2021-f-g.html

Автор: Иван Бойко