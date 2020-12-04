Киев. 4 декабря. УНИАН. Эксперты считают, что Российская Федерация является главным выгодоприобритателем в конфликте в Нагорном Карабахе, поскольку этот конфликт предоставляет Кремлю неограниченные политические и финансовые возможности в регионе Южного Кавказа.

Об этом в УНИАН сказали участники пресс-конференции, организованной общественной организацией «КиевСтратПро» на тему: «Нагорно-Карабахский конфликт как элемент российского влияния на регион Южного Кавказа. Роль России как главного выгодоприобретателя конфликта».

Адвокат, политический аналитик и востоковед, политолог-международник, эксперт «КиевСтратПро» Андрей Бузаров отметил, что в Украине отсутствует четкое виденье относительно вопроса Нагорно-Карабахского конфликта, но существуют очень поляризованные точки зрения. «Поскольку на сегодняшний день и на протяжении двух месяцев позиция украинского руководства собственно и не была сформулирована», - заявил он.

Бузаров подчеркивает, что в Украине российский аспект в Нагорно-Карабахском конфликте практически не исследовался. По его мнению, большая часть аналитиков в Украине изучала скорее аспекты межэтнического противостояния, но мало кто профессионально разобрался с тем, какие региональные последствия тех событий, которые произошли в регионе Южного Кавказа.

«Я рискну сделать предположение, исходя из того, что мы видели, - а именно ввод российских миротворцев. Я не исключаю, что такой сценарий может рано или поздно повториться в Украине на Донбассе, а может быть и не на Донбассе, поскольку Россия явно обкатывает определенные сценарии. Россия явно использует дестабилизацию на постсоветском пространстве как в Беларуси, Киргизстане, в Карабахе и в своих личных интересах», - отметил Бузаров.

Он отметил, что несмотря на поддержку Азербайджана Турцией, в регион Нагорного Карабаха были введены российские миротворцы. «Мы увидели фактически разграничение сфер регионального влияния Турции и России. Обидно то, что миротворцы, как правило, исходя из мировой практики, вводятся после эскалации. Найти пример введения миротворцев без эскалации очень сложно», - отметил аналитик.

Также он не исключает, что в будущем ввиду многих причин в Украине может произойти ситуация, когда Россия воспользуется очередной раз раздробленностью политических сил в Украине и может ввести в том или ином формате так называемых «миротворцев».

В свою очередь, эксперт по внутренней и внешней политики, юрист-международник, иммиграционный адвокат в Украине, эксперт «КиевСтратПро» Арам Асрян считает, что на самом деле Россия не заинтересована в полноценном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Эксперт считает, что, прежде всего, важно знать предысторию конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, он отмечает, что в новейшей истории «война в регионе началась не с так называемой оккупации армянами каких-то территорий, а с 1988 года со зверских погромов и убийств армян азербайджанцами в азербайджанских городах Сумгаит, Кировабад и Баку». Но сам конфликт в Нагорном Карабахе возник в 1918 году, когда впервые на исторической сцене появилась Азербайджанская республика и без каких-либо оснований начала претендовать на всю территорию Бакинской и Елизаветпольской губерний Российской империй без учета реальной демографической ситуации на этих территориях.

По его словам, сегодня распространяется множество заблуждений касательно сути войны, которая произошла в этом году. В частности, он обратил внимание, что пресса Азербайджана заявляет о победе этой страны, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что без Турции ничего бы не получилось.

«Но практически все упускают самый важный аспект всей этой истории - роль Кремля. Это означает, что спецслужбы России сработали блестяще. Я хочу спросить вопрос, если Азербайджан победил, тогда почему сегодня Нагорный Карабах контролирует Россия, а не Азербайджан?», - сказал Асрян.

Поэтому эксперт считает, что события в Нагорном Карабахе нужно понимать как российскую спецоперацию. Он утверждает, что власти России в своей политике задействовали старые наработки времен КГБ СССР, а также советские методы после прихода к власти большевиков.

В частности, он отметил, что после советской оккупации и объединения Грузии, Армении и Азербайджана в Закавказскую социалистическую федеративную советскую республику советский вождь Сталин «начинает придумывать самые различные ловушки и самые изощренные конструкции, которые служили своего рода бомбами замедленного действия». Асрян уточнил, что осуществлялась передача территорий с различным этническим составом под административное подчинение других советских республик. «Аналогичная ситуации с населенным армянами Нагорным Карабахом, который почему-то не будет иметь прямой связи с армянской ССР», - сказал Асрян и добавил, что это также касается территории Нахиджеван.

В этой связи он сказал, что «основная цель такой политики была проста - в случае стремления каких-либо союзных республик к суверенитету и независимости, на каждую из них уже имелись рычаги влияния, и именно эти рычаги влияния действуют и по сей день».

«Сегодня российские спецслужбы продолжают ту же самую политику, начатую Иосифом Сталиным. Это все та же имперская политика России», - сказал он.

Асрян уверен, что попытки Армении и Азербайджана решить мирным способом Карабахский конфликт всегда блокировались российским руководством через агентов и ставленников.

«Москве выгодно поддерживать конфликт. Конфликт это и есть цель, поскольку наличие конфликта предоставляет Кремлю неограниченные финансовые и политические возможности в регионе. Даже сегодня при наличии российских миротворцев в Карабахе, конфликт все-равно не урегулирован, он снова заморожен», - отметил эксперт.

При этом, кандидат политических наук, эксперт по национальной и международной безопасности Тигран Авакян считает, что после введения российских миротворцев, они в регион Нагорного Карабаха зашли на долго. Он считает, что территориальные изменения, которые произошли в регионе в 2020 году, стали результатом реализации сценариев, написанных Россией и Турцией. В частности, Азербайджану были сданы без боя значительная часть территории.

При этом, Авакян сказал, что за 45 дней азербайджанская армия и наемники с Ирака, Пакистана, Афганистана, Сомали и Сирии, которые воевали на ее стороне, с большими потерями отвоевали всего лишь около 2 тыс. кв. км. Он утверждает, что Азербайджан на самом деле уступил часть своего суверенитета Турции.

По его информации, Россия ввела свой контингент численностью около 2 тыс. 200 солдат и офицеров. «Россия имеет свою военную базу на данном этапе в центре Южнокавказского региона, и я считаю, что эта база надолго», - заявил Авакян.

«Я расцениваю данный конфликт как однозначную тактическую победу России… Стратегически, безусловно, это победа Турции (которая усилила свои позиции в регионе)», - сказал Авакян.

При этом, эксперт по внутренней и внешней политики, адвокат, юрист-международник, эксперт «КиевСтратПро» Кирилл Барашков считает, что Азербайджан проиграл войну и потерял контроль над Нагорным Карабахом.

«Победителем в этой печальной этнической войне вышла Российская Федерация… Основной урок, который Украина должна вынести - внутренняя раздробленность, внутренние конфликты, внутреннее напряжение всегда порождает интересы внешних игроков вмешаться в ситуацию, получить бонусы», - заявил Барашков.

Эксперты сходятся во мнении, что Нагорный Карабах ждет судьба интеграции в административно-территориальную и политическую систему РФ.

Фото: https://photo.unian.net/theme/101867-press-konferenciya-v-unian-nagorno-karabahskiy-konflikt-kak-element-rossiyskogo-vliyaniya-na-region-yuzhnogo-kavkaza-rol-rossii-kak-glavnogo-vygodopriobretatelya-konflikta.html

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Автор: УНИАН