Каждая контрабандная схема требует анализа и наработки механизма противодействия.

Киев. 2 апреля. УНИАН. В Украине невозможно побороть всю контрабанду с помощью одного универсального алгоритма, а постоянные попытки найти такой единый механизм и являются ключевой причиной низкой эффективности.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

«Говорить об универсальных механизмах борьбы с нарушениями таможенного законодательства в процессе ввоза товара в страну или экспорта из Украины не приходится. В этом и есть первая и ключевая проблема, а именно попытка за один раз решить все проблемы с помощью одного универсального алгоритма», - отметил Тышкевич.

По его словам, в некоторых контрабандных схемах замешано большое количество граждан, которые используют возможность заработать себе на жизнь.

«Конечно, можно говорить, что мы все криминализируем, однако если граждане не получат альтернативы, то в таком случае люди начнут палить шины. И это не образное выражение, поскольку такое уже было», - отметил эксперт.

По его словам, также для эффективной борьбы с контрабандой необходимо больше мотивировать работников таможенной службы.

Тышкевич подчеркнул, что эффективно побороть контрабанду нельзя за несколько месяцев, поскольку каждая контрабандная схема требует анализа и наработки механизма противодействия.

«Когда приходит любой новый глава таможни, ему говорят, чтобы он за 2-3 месяца показал результат. Каждая контрабандная схема требует анализа, наработки некоторого механизма противодействий и его исполнения. И только после этого можно говорить про результаты. При этом каждое действие имеет временные рамки», - сказал эксперт, добавив, что желание получить «быстрые победы» приводит к тому, что работники таможни договариваются с контрабандистами, чтобы и «красивые» цифры показать в отчетах и дальше продолжать зарабатывать на схемах.

Присутствующий на пресс-конференции эксперт по правовым вопросам Украинского института будущего Дмитрий Луценко сообщил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта №4556 и №4556-1, цель которых вернуть в некоторой мере уголовную ответственность, которая существовала до декриминализации контрабанды.

«Эти два законопроекта отличаются между собой тем, что в проекте закона №4556 предлагается криминализировать контрабанду только подакцизных товаров, а законопроектом №4556-1 – не только подакцизных, но и любых других товаров, если такие действия совершаются в особо крупных размерах», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов Украинского института будущего, объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно, в связи с чем государственная политика должна быть направлена на развитие приграничной торговли и стимулировать выведение контрабандных потоков из тени.

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Автор: УНИАН