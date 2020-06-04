Объемы контрабанды в Украине достигают 12 млрд долл. ежегодно - эксперт Украинского института будущего

Именно в приграничных территориях Украины масштаб проблемы контрабанды особенно очевиден.

Киев. 4 июня. УНИАН. Объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно, в связи с чем государственная политика должна быть направлена на развитие приграничной торговли и стимулировать выведение контрабандных потоков из тени.

Об этом сообщил эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игорь Тышкевич на пресс-конференции в УНИАН, презентуя доклад на тему «Контрабанда приграничных территорий: экономический, социальный и политический аспекты».

«По нашим подсчетам, общие объемы контрабанды на вывоз и ввоз в Украину составляют где-то 12 миллиардов долларов ежегодно. Это минимальные цифры, на которые мы вышли, и не только со странами-соседями… С контрабандой надо бороться, но делать это так, чтобы контрабанда стала легальной торговлей, а борьба с ней не останавливала экономическую деятельность целых регионов», - сказал Тышкевич.

По его словам, именно в приграничных территориях Украины масштаб проблемы контрабанды особенно очевиден. Таких территорий насчитывается в стране 15, каждая отличается по структуре экономики, занятости, развитию инфраструктуры.

«В части регионов контрабанда является единственным, кроме бюджетной сферы, средством заработка. Приграничная торговля дает ресурсы регионам. Репрессивными мерами невозможно решить проблему, которая стала частью местной экономики, социальных отношений и даже политики. Предлагая усиление ответственности, государству необходимо думать о компенсаторах. Хотя бы о создании новых рабочих мест», - отметил эксперт.

Говоря о конкретных мерах для улучшения ситуации с контрабандой в стране, Тышкевич предложил попробовать легализовать хотя бы часть теневых потоков и получить дополнительный источник наполнения бюджета.

«Такой формат можно реализовать, например, посредством создания новой категории физлиц-предпринимателей, которые могут ввозить определенное количество товара для дальнейшей реализации на территории страны с уплатой меньших ставок таможенных пошлин. Налоговая нагрузка на эту группу, естественно, должна быть больше, чем на другие группы ФОП. Одновременно с этим усиливаются нормы провоза и осмотра для других категорий перевозчиков», - сказал эксперт Украинского института будущего (UIF).

Он отметил, что таким образом государство сможет усилить контроль на границе, а также предложить людям альтернативу и вывести из тени контрабандные потоки товаров.

«Получаем временный компенсаторный механизм в результате введения в легальные рамки части торговцев, которые реализуют контрабанду», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, объемы потенциальной контрабанды в с соседними странами в Украине в 2018 году достигли 7,067 млрд долл., что на 35,9% больше соответствующего показателя за 2017 год.

Объемы контрабанды на таможне оценивается в 50-60 миллиардов гривен в год.

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