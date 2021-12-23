Киев. 23 декабря. УНИАН. Один из крупнейших в Украине производителей автобусов корпорация "Эталон" и Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" рассказали о состоянии украинского авторынка на конец 2021 года. Почти все автопроизводители Украины завершают год с приростом показателей.

Об этом их представители сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Директор "Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин рассказал об итоговых результатах Корпорации за 2021 год.

"В 2021 году мы продали около 260 единиц, из них 200 - школьных автобусов, 16 - междугородних, 42 - городских и 4 троллейбуса. Общий прирост составляет около 8%", - сообщил он.

По его словам, почти все украинские автопроизводители заканчивают год с небольшим приростом.

"Прирост реализации автобусов составил 2%, троллейбусов - 4%, общая реализация составила 32%, в денежном выражении выручка составила прирост 11%", - уточнил Вадим Шкарупин.

На пресс-конференции президент корпорации "Эталон" Владимир Бутко объявил о планах компании на следующий год. Среди основных планов он выделил сотрудничество с китайскими производителями по поводу изготовления электробусов и продажи автотранспортных средств через лизинговые схемы.

По данным вице-президента "Укравтопрома" Ефима Хазана, за 11 месяцев этого года украинский автопарк пополнился на 626 тыс. автотранспортных средств, что на 41% больше, чем показатели прошлого года. Однако, как отметил он, 80% этих средств составляют автомобили, бывшие в употреблении.

"Нас накрыла волна секонд-хенда, так называемых евроблях. По моему мнению, те законодательные акты, которые были приняты ВРУ, начиная с 2015 года, и невыполнение органами государственной власти функций, предусмотренных законом, привели к тому, что украинский автопарк пополнился большим количеством автомобилей низкой экологической нормы", - отметил он.

Также вице-президент "Укравтопрома" Хазан отметил прирост в сфере электротранспорта. По его словам, в 2021 году первую регистрацию в Украине прошли 8 тыс. электромобилей, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Процент новых электромобилей вырос с 8% до 13% за год.

Что касается автомобильного производства, то за январь-ноябрь 2021 года было изготовлено 7,5 тыс. единиц автотранспортных средств. Таким образом, произошел рост на 70%.

Среди проблем рынка эксперт выделил проблему экспорта.

"Экспорт на внутреннем рынке практически отсутствует. Отечественная техника на внутреннем рынке занимает лишь 7-8%", - сказал Ефим Хазан.

Подводя итоги, представители украинского автопрома призвали государство оказать поддержку украинским автопроизводителям и стимулировать развитие отечественного авторынка.

"Повернитесь к нам лицом, услышьте нас", - акцентировал директор "Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин.

Справка УНИАН.

Корпорация "Эталон" объединяет более 20 предприятий, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов "Украинский кардан", Черниговский кузнечный завод, торговый дом "Эталон Авто", научно-исследовательский институт автомобилестроения "Эталон" и ТОВ "Базтехсервис".

Автокорпорация "Эталон" в 2020 году произвела более 200 транспортных средств и создала новые модели троллейбуса и трамвая. На конец прошлого года, количество проданных "Эталоном" транспортных средств выросло на 4%, а доходы от продажи на 6%.

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" была создана в 1997 году. Сегодня членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

Фото: https://photo.unian.net/theme/110254-press-konferenciya-v-unian-na-temu-itogi-2021-goda-dlya-proizvoditeley-avtotransportnyh-sredstv-i-avtokomponentov-korporacii-etalon.html