Директор ООО «Торговый дом «Эталон Авто» Вадим Шкарупин сообщил, что, по оперативным данным на конец года, количество проданных «Эталоном» транспортных средств выросло на 4%, а доходы от продажи на 6%.

Киев. 23 декабря. УНИАН. Один из крупнейших в Украине производителей автобусов корпорация «Эталон» в 2020 году произвела 203 транспортных средства.

Об этом сообщил генеральный директор ООО «Черниговский автозавод», которое является частью корпорации, Андрей Савченко на пресс-конференции «Итоги 2020 для производителей автотранспортных средств и автокомпонентов корпорации «Эталон» в УНИАН.

«Практически в начале года предприятия компании не работали около 5 месяцев в связи с карантином и начали работать в нормальном режиме с июня. За этот период было произведено 203 транспортных средства. В 2019 году их было 215», - сказал он.

Также он сообщил о завершении испытаний нового автобуса.

«Завершен комплекс сертификационных испытаний городского автобуса большого класса А-12221. Это автобус 12 метров, экологический стандарт Евро-6», - сказал Савченко.

Он отметил, что уже в 2021 году планирует объявление тендера закупку этого автобуса.

Кроме этого, Савченко сообщил, что «Эталон» в 2020 году создал новые образцы транспортных средств: троллейбус Т-12220 с автономным ходом 20 километров с динамической подзарядкой и трамвай ТР-3100.

Присутствовавший на пресс-конференции директор ООО «Торговый дом «Эталон Авто» Вадим Шкарупин сообщил, что, по оперативным данным на конец года, количество проданных «Эталоном» транспортных средств выросло на 4%, а доходы от продажи на 6%.

«Общий объем продаж и получения финансовых средств – это 4% в штуках и 6% в деньгах», - сказал он.

По его словам, рост произошел за счет увеличения объема продаж автобусов.

«Продажи «Эталона» по автобусам плюс 5% - 255 против 240 в 2019 году. По троллейбусам – остались на прошлом уровне, где-то 5-6 машин», - сказал он.

Также Шкарупин рассказал, что в 2020 году украинский рынок автобусов просел на 3-4%.

«По итогам года рынок уменьшится на 3-4% против 1203 автобусов в 2019 году, и будет 1130-1160 в этом году. По производителям – «Атаман» на первом месте (305-310 машин), белорусский МАЗ (275-280 машин), на третьем – «Эталон» (255-260), далее БАЗ – 75-80, ЗАЗ 75-80 машин, и «Богдан» – 70-75», - сказал он.

В то же время, он подчеркнул позитивную тенденцию на рынке автобусов - доля секонд-хэнда снизилась на 27% и составила 412 единиц.

Также он сообщил о проседании рынков грузовых автомобилей и троллейбусов.

«Объемы (троллейбусного рынка – УНИАН) снизились. Если в 2019 году было продано 409 троллейбусов, то в 2020 году 300... Рынок грузовиков немного просел. В 2019 году продано 10 864 новых грузовых автомобиля, в этом году – 9 950, до 10 тыс.», - рассказал директор «Эталон Авто».

Шкарупин подчеркнул, что государство пока не поддерживает в должной мере отечественное машиностроение, что негативно влияет на экономику. По его словам, одно рабочее место в автомобильной отрасли создает до 10 рабочих мест в смежных сферах.

Также представители компании акцентировали внимание на принятии Верховной Радой закона о локализации производства и улучшении государством подготовки специалистов-машиностроителей.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в январе-ноябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 34% - до 4 429 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов «Украинский кардан», Черниговский кузнечный завод, торговый дом «Эталон Авто», научно-исследовательский институт автомобилестроения «Эталон» и ООО «Базтехсервис».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/102293-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-na-temu-itogi-2020-goda-dlya-proizvoditeley-avtotransportnyh-sredstv-i-avtokomponentov-korporacii-etalon.html

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Автор: УНИАН