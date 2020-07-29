Крупнейшие украинские мобильные операторы расходятся в оценке предлагаемого НКРСИ порядка переноса абонентского номера к другокруглий столму оператору - круглый стол (видео, фото)

В частности, операторы по-разному оценивают риски, связанные с переносом номеров незарегистрированных абонентов.

Киев. 29 июля. УНИАН. Крупнейшие мобильные операторы Украины «Киевстар», компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, и lifecell по-разному оценивают предложенный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), порядок переноса абонентских номеров от одного оператора к другому (MNP), предусматривающий возможность переноса номера незарегистрированного абонента.

Об этом сообщили представители мобильных операторов на круглом столе в агентстве УНИАН.

В частности, директор по маркетингу компании «Киевстар» Павел Даниман считает, что возможность переноса обезличенного номера может привести к мошенничеству.

«Предложенная процедура предлагает прийти обезличенному абоненту (так как большинство абонентов в нашей стране обезличены) к оператору-реципиенту и уже сделать идентификацию там с помощью OTP-пароля (одноразовый пароль – УНИАН). И вот именно эта процедура является такой, которая может вызвать новые возможности для мошенничества», - сказал он.

Даниман подчеркнул, что в таком случае абонент является незащищенным и его данные могут попасть к другим людям.

Также Даниман подчеркнул, что существующая сегодня процедура переноса номера все еще актуальна.

«Регулятор ссылается на то, что есть европейский опыт перенесения номера с помощью так называемого «единого окна». В Европе большинство абонентов и так являются зарегистрированными. И у нас так же – зарегистрированные абоненты, например контрактные абоненты, они с помощью «единого окна» могут прийти к оператору, к которому они хотят перейти, и осуществить перенос номера. И никаких проблем с этим нет», - сказал Даниман.

Начальник отдела проектно-аналитической работы компании «Vodafone Украина» Людмила Цейтлина подчеркнула, что существующая сейчас процедура MNP не является сложной и она релевантная, чтобы защитить абонента.

«Эта услуга не является сложной и ее получение не является сложным. По состоянию на сегодня, учитывая состояние рынка, экономическую ситуацию на рынке, она является релеватной, чтобы защитить абонента», - сказала она.

Также она поддержала позицию представителей «Киевстара», что возможность переноса номера незарегистрированных абонентов может привести к росту количества случаев мошенничества.

Менеджер по регуляторной политике компании lifecell Гнат Сергута не согласился с позицией представителей других операторов, и заявил, что новая процедура MNP не повышает риск угрозы мошенничества.

«Вся проблема в том, что у нас процедура замены SIM-карты является несовершенной. Новый порядок MNP не меняет, не повышает риски мошенничества», - сказал он.

Также Сергут высказал мнение, что принятие новой процедуры MNP заставит операторов предлагать лучшие услуги абонентам.

«Простая, легкая процедура MNP – это дамоклов меч над оператором. Если оператор делает все правильно, создает выгодные тарифные планы, правильно строит сеть, абоненты остаются с ним... Эта процедура заставляет оператора качественно предоставлять свои услуги», - сказал он.

Принимавший участие в работе круглого стола заместитель директора департамента связи НКРСИ Григорий Грыша заявил, что внедрение новой процедуры позволить повысить популярность услуги MNP.

«Только 61% заявлений на перенос номер завершались получением такой услуги. Среди отказов приблизительно 54% - это отказы, связанные с деятельностью донора (оператор, которому принадлежит номер – УНИАН). Низкий спрос связан со сложным и затратным процессом перенесения номера. ... Изменения позволят создать порядок подачи заявления на перенесение номера, упростить процесс идентификации абонента», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла за основу проект решения, который предусматривает изменения в процедуру переноса абонентских мобильных номеров при смене оператора.

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о полноценном запуске услуги по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине с 1 мая 2019 года.

Фото-новости с круглого стола:

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