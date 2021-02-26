Сервис помогает, в частности, отслеживать поступление лекарств в регионы.

Киев. 26 февраля. УНИАН. В Киеве презентовали электронный сервис «Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь», который должен сделать лекарства для пациентов доступными.

Презентация состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

«Этот сервис поможет сделать лекарства для онкологических пациентов доступными», - сказала председатель Общественного объединения «Электронная адвокация» и ОО «Лекарства Контроль» Наталья Гуран.

Она пояснила, что сервис onco.likicontrol.com.ua, разработанный ОО «Электронная адвокация» и ОО «Лекарства Контроль» при поддержке Международного фонда «Возрождение», «будет искать все возможности для пациента получить лекарства бесплатно».

«Мы отслеживаем те лекарства, которые закупаются государством централизованно по направлениям онкологические и онкогематологические заболеваниям - взрослые и дети», - рассказала Гуран.

Для начала, пояснила она, на сервисе необходимо найти препарат и выяснить, закупается ли он государством централизованно. После этого пациент получает сообщение, закупается ли этот препарат, а также информацию об аналогах препарата в Национальном перечне лекарственных средств.

«Вторая часть сервиса — это «Подпишись на жизнь»... Сначала вы выбираете направление лечения из списка, например, взрослая онкология или онкогематология либо детская. Дальше вы выбираете свои препараты», - рассказала Гуран и добавила, что можно выбрать несколько препаратов, которые добавляются в перечень.

Пациент выбирает свой регион, где он желает лечиться, а также оставляет свой адрес электронной почты. Таким образом, он сможет получать информацию о поступлении необходимых препаратов.

«После того, как вы заполнили форму, вам придет на электронную почту подтверждение, что вы подписались на лекарство, в регионы... Когда ваш препарат будет направляться в ваш регион, вы получите сообщение, что препарат к вам едет, звоните в вашу больницу, обращайтесь и получайте эти лекарства бесплатно», - сказала представительница общественных организаций.

Гуран подчеркнула, что практически каждый 6-й украинец отказывается от лечения из-за высокой его стоимости. «Мы хотим, чтобы эта статистика пошла на убыль. Чтобы у нас не было таких случаев, что человек вообще отказывается от лечения», - подчеркнула она.

В свою очередь, директор программы «Общественное Здоровье» Международного фонда «Возрождение» Виктория Тимошевская заметила, что «пациенты не всегда в состоянии даже получить те препараты ограниченные, по Национальному перечню».

«Все это становится бременем для самих пациентов и они вынуждены их покупать... Я придерживаюсь логики, что эти препараты из Национального перечня должны быть в наличии, должны быть предложены пациенту как гарантированные государством бесплатно. Если пациент имеет и финансовую возможность, и желание, и по назначению врача есть варианты других лекарственных средств, то они могут использоваться», - сказала она.

Говоря о сервисе относительно онкологических лекарственных средств, Тимошевская отметила значимости не только дать пациентам возможность отследить, где его лекарства, когда он сможет получить их бесплатно, но и поднимать в дальнейшем вопрос о перераспределении лекарственных средств.

«В последние несколько месяцев в некоторых онкодиспансерах накопились лекарства, которые, скажем так, не всегда вовремя будут использованы. Потому что часть пациентов выбирают другие учреждения для своего лечения», - отметила представительница «Возрождения».

Как сообщал УНИАН, в Украине более одного миллиона человек имеют онкологические заболевания, ежегодно от этого умирают до 80 тыс. человек.

Министерство здравоохранения расширило перечень медпрепаратов для лечения онкобольных, которые будут закупать за бюджетные средства.

Так, Минздрав в январе утвердил номенклатуры лекарственных средств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкобольных, приняв во внимание около 30 предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов.

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Автор: УНИАН