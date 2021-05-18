По словам Лещинского, сейчас в нашей стране сложилась негативная тенденция в сфере разрешительной документации и экспертизы в строительстве.

Киев. 18 мая. УНИАН. Экспертные организации в сфере строительства должны заниматься саморегулированием рынка экспертизы.

Такое мнение высказал президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский во время круглого стола в УНИАН: «Черная экспертиза в строительстве: прямая угроза для жизни миллионов украинцев. Как с ней бороться?»

«Считаю, что экспертные организации должны заниматься саморегулированием рынка. И бороться за то, чтобы удержать свою марку. Поскольку встречаются такие организации, которые дискредитируют рынок. Поэтому правила в работе должны быть для всех равны», - сказал он.

По словам Лещинского, сейчас в нашей стране сложилась негативная тенденция в сфере разрешительной документации и экспертизы в строительстве.

«Ставим целью привлечь внимание общества и власти к этому негативному и опасному явлению. Поскольку сейчас в нашей стране сложилась негативная тенденция в сфере разрешительной документации и экспертизы в строительстве. Наблюдается значительное снижение качества проектной документации, экспертизы такой документации, пренебрежение установленными процедурами и нормами», - сказал он.

В частности, за последние годы появилось немалое количество экспертных организаций, которые, конкурируя между собой, маневрируют и недобросовестно выполняют свои обязанности.

Лещинский подчеркнул, что в результате этого теряется доверие инвесторов к Украине, поскольку именно за инвестиционные средства осуществляется большинство крупных инфраструктурных проектов.

«Как следствие, плохая инфраструктура ведет к снижению привлекательности инвестирования в другие отрасли и тормозит развитие страны», - отметил он, добавив, что только вместе можно преодолеть «черную» экспертизу, как негативное и опасное явление в обществе.

Лещинский отметил, что именно Высший совет экспертов пытается объединиться для улучшения качества работы экспертизы, экономии бюджетных средств и улучшение самого качества строительства.

По словам президента альянса, экспертная среда должна стать мощным рупором для того, чтобы страна и заказчик получали качественный продукт.

Кроме этого, Лещинский выступил за создание определенного онлайн-форума, где клиенты, проектировщики, заказчики смогут оставлять отзывы об экспертных организациях.

Присутствовавший на круглом столе народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук подчеркнул, что проблема недобросовестной экспертизы действительно острая и требует решения.

«Черные» компании экспертиз на сегодняшний день фактически паразитируют как на строительном секторе, так и убивают своими дешевыми услугами тех людей и те компании, которые дают рабочие места и имеют абсолютно нормальные, законные отношения с заказчиками в строительной сфере», - сказал он.

Аликсийчук подчеркнул, что готов сотрудничать с экспертными компаниями, которые работают в правовом поле, и общественностью для решения проблемы «черной» экспертизы.

Также в работе круглого стола приняли участие: руководитель проектов ОО «Вместе против коррупции» Михаил Серебряков, директор ООО «Первая строительная экспертиза» Юрий Подлесный; эксперт в сфере строительства Максим Бут.

Фото с круглого стола:

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Автор: УНИАН