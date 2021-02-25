Многотомник вышел тиражом в 1,5 тыс. экземпляров, издание получат библиотеки и украинские посольства в разных странах мира.

Киев. 25 февраля. УНИАН. В Киеве презентовали первое за время независимости государства полное издание произведений Леси Украинки в 14 томах.

Презентация издания состоялась на пресс-конференции в УНИАН с участием министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, писателей, в частности Оксаны Забужко, ученых и первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирины Констанкевич.

Многотомник издан по случаю юбилея Леси Украинки - 150 лет со дня рождения.

С начала 2020 года над подготовкой 14-томника работали 14 команд, в состав которых входили 30 специалистов - это ведущие ученые Волынского национального университета имени Леси Украинки и ряда других учебных и научных учреждений.

"14-томник издается впервые в независимой Украине. И это первое нецензурированное издание, потому что во времена СССР его немножко "почикали". Также важно, что это издание доступно онлайн. Все эти 1,5 тыс. экземпляров, которые были изданы, разойдутся по библиотекам и по нашим иностранным учреждениям, по научным центрам, учреждениям высшего образования. Но все желающие смогут приобщиться к изданию, читая его онлайн", - сообщил Ткаченко.

В свою очередь литературовед, доктор филологических наук Вера Агеева отметила, что в советские времена творчество писательницы была цензурирована, ее пытались выдать за «пролетарскую» писательницу.

"Лесю Украинку у нас отбирали, как могли. И понятно почему - она нас вернула под небо Европы, к европейской культуре, от которой мы были отлучены, от объединенной целостности на принципах христианской и античной традиции. Поэтому это издание свидетельствует о зрелости нашей культуры. А нам осталось его прочитать", - сказала Агеева.

Вместе с тем Констанкевич рассказала, что на подготовку издания из госбюджета было выделено 10 млн грн, однако ученым и издателям удалось уложиться в 6,2 млн грн.

Она также добавила, что история создания издания началась еще при предыдущем созыве парламента.

"За постановление о праздновании юбилея писательницы проголосовали в январе 2018 года. Но больше никаких шагов тогда не сделали. Когда наш комитет возглавил господин Ткаченко, мы решили, что нам надо двигаться, и в госбюджеты 2019 и 2010 годов заложили средства", - сказала народный депутат.

В свою очередь ректор Волынского национального университета имени Леси Украинки Анатолий Цьось отметил уникальность многотомника.

"В истории Украины не было такого, чтобы всего за год был реализован проект полного издания произведений, в частности Леси Украинки. Над этим работали 14 редакционных групп, которые параллельно работали над каждым томом", - сказал он.

В то же время Забужко рассказала, что к работе над изданием были привлечены все ученые, изучавшие творчество Леси Украинки еще с 1990-х годов.

"Когда независимое Украинское государство впервые анонсировало, что будет издан полный на то время 16-томник. Если мы говорим о годе работы, то это работа двух издательств по упорядочению многотомника. Но во времени это издание - результат партизанских сил украинской гуманитаристики первых 30 лет независимости", - сказала Забужко.

Также Забужко рассказала, что в советское время многотомники Леси Украинки издавались трижды, в частности в послевоенное время, в начале 50-х годов. Однако все эти издания были цензурированные, особенно последнее, которое вышло крупнейшим тиражом в 100 тысяч экземпляров. То есть фактически представленное сегодня издание - это первый многотомник Леси Украинки без купюр и цензуры.

В свою очередь директор Института украинской книги Александра Коваль отметила, что тираж издания является достаточно небольшим, и отметила, что благодаря размещению тендера на печать на Prozorro удалось снизить стоимость печати без потери качества: в первую очередь стоимость печати 1,5 тыс. экземпляров была заявлена в 3,5 млн грн, однако удалось заключить договор на печать за 2,6 млн грн.

Кроме того, она отметила, что сейчас есть задержки с проведением тендеров на доставку многотомника библиотекам, научным учреждениям, университетам, поэтому она призвала всех, кто должен получить это издание, самостоятельно обеспечить его доставку, всего многотомник должны получить по 800 адресам.

Кроме того, Ткаченко отметил, что впоследствии может будет выпущен коммерческий тираж издания, который уже поступит в продажу.

"Мы над этим подумаем. Это издание сделано за государственный счет, и было бы неловко его продавать. Раздадим этот тираж. Однако мы сделаем (коммерческий тираж издания - УНИАН). Министерство сделало свое дело, подготовило это издание, а дальше может быть подписка, может быть абонемент, ведь уже есть техническая возможность для печати новых тиражей", - подытожил он.

*** Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/103550-v-kieve-v-unian-prezentovali-polnoe-izdanie-proizvedeniy-lesi-ukrainki-v-14-ti-tomah.html

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Автор: УНИАН