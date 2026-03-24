Либо ты в войске, либо – для войска: объединить усилия государства и общества для скорейшего достижения победы (видео)

Отсутствие системности - это главная нерешенная проблема в вопросе поддержки и реабилитации ветеранов, бывших военнопленных, членов семей погибших героев, убежден общественный деятель, предприниматель Георгий Джурко.

Решение этой проблемы лежит в плоскости сотрудничества государства, частной инициативы и гражданского общества.

Об этом во время круглого стола на тему "Будущее украинского общества во время войны и после победы", состоявшегося в рамках совместной инициативы общественных деятелей, представителей государственного сектора, ветеранов и военных при поддержке УНИАН, заявил модератор обсуждения, общественный деятель, предприниматель, лидер системных решений, который адаптировал гостинично-ресторанную сферу бизнеса под нужды ветеранов и их семей, Георгий Джурко.

"Необходимы инструменты, квалифицированные специалисты, системный подход, который будет работать на разных уровнях. Я считаю, что вопросы реабилитации, реинтеграции настолько глобальны, что их решение лежит в сочетании ресурсов государственного сегмента и энтузиазма, а также возможности адресной помощи в частном сегменте. Главное – не оставлять человека наедине с проблемой. Ведь часто бывает так, что герои не кричат о помощи, но они в ней нуждаются", – акцентировал Джурко.

В своём выступлении защитник Мариуполя, бывший военнопленный, действующий военнослужащий 12-й бригады "Азов" 1-го корпуса НГУ "Азов", общественный деятель, кинолог, ветеринар, который в настоящее время проходит реабилитацию в Unbroken во Львове, Назари, позывной "Вівтар", поделился собственным опытом восстановления после плена, в котором он пробыл 3,5 года. Он подчеркнул, что человека после плена важно не оставлять в одиночестве.

"В вопросе реинтеграции очень важным стал психологический момент, когда я вернулся из плена. К делу подключились профессиональные психологи, которые работали с моим прошлым и настоящим, с моим окружением, с моим мировоззрением и пониманием жизни. Важным стал момент, когда я увидел, что вокруг меня неравнодушные люди. Когда я вижу рядом с собой таких людей, которые поддерживают меня морально и юридически, что очень сильно помогает: хоть и сломали мое тело, но не сломали мой дух", – подчеркнул защитник Мариуполя.

В круглом столе в онлайн режиме также принял участие бывший военный парамедик, бортовой стрелок, командир взвода и роты, который в настоящее время, несмотря на ранения, продолжает служить в качестве военного, клинического и кризисного психолога Святослав, позывной "Ливси". Он подчеркнул важность своевременного оказания психологической помощи ветеранам и бывшим военнопленным.

"Многие из моих побратимов начали разрушать себя именно после возвращения. И часть из них уже не жива, потому что им не помогли вовремя. И в такие моменты приходит осознание: либо ты начинаешь что-то с этим делать, либо это будет повторяться каждый день снова и снова. Поэтому я занимаюсь этой помощью. Через нашу программу прошли тысячи военных, и для меня самое ценное, когда побратим говорит: "Я чувствую себя живым", – сказал Святослав.

Он также отметил отсутствие системности в психологической помощи бойцам: "Из-за этого многие военные остаются один на один, и я уверен, что мы придем к этой системе. Но на сегодняшний день государство не справляется с этой работой. Поэтому эту работу делаем мы с вами – военные психологи, волонтеры".

Менеджер по управлению "Вільна" благотворительного фонда "Рокада" UNFPA ООН, коуч ICF, волонтёр Красного Креста и ведущий специалист по психоэмоциональному восстановлению ВГО "Суспільна справа" Валерия Радченко отметила важность взаимопонимания и диалога между военными и гражданскими лицами.

"Я хочу донести до всех военных, что гражданским не все равно. Мы не всегда можем это выразить словами, проявить. Но нам не все равно. Нам больно, нам больно сильно. Хотя со стороны это и не видно. Важно также построить мост понимания, уважения и поддержки между военными и гражданскими. Это чрезвычайно важная задача. И третье – обращение к людям: присоединяйтесь к помощи военным, как можете. Можете вязать носки – вяжите, можете пожертвовать – пожертвуйте. Мы должны быть для военных такой же опорой, как они для нас", – акцентировала Радченко.

В свою очередь, ведущий специалист по физической реабилитации ВГО "Суспільна справа" Валентина Ватага говорит о важности сочувствия как элемента психотерапии для тех, кто нуждается в психологическом восстановлении. Она рассказала о своей методике психологической реабилитации военнослужащих.

"Я работаю методом телесной терапии, считаю, что она ценна тем, что это – без слов, ведь не каждый может выразить свою проблему, сформулировать ее. Я работаю и в технике танатотерапии – работа со страхом смерти. То есть, даже без слов мы можем сотворить чудо, когда есть сочувствие. Когда есть желание не только почувствовать боль, которая есть в человеке, но и ресурс, который мы можем раскрыть в человеке, когда он почувствует, что он нужен, что его любят",- отметила Ватага.

В круглом столе приняли участие: Георгий Джурко, модератор дискуссии, общественный деятель, предприниматель, лидер системных решений, адаптировавший гостинично-ресторанную сферу бизнеса под нужды ветеранов и их семей; Назари, позывной "Вівтар", Защитник Украины, оборонец Мариуполя (попал в плен после окружения Азовстали, выдержал 3,5 года плена, освобожден 2 октября 2025 г.), действующий военнослужащий 12-й бригады "Азов" 1-го корпуса НГУ, проходит реабилитацию в Unbroken, Львов; Саид, спикер батальона имени Шейха Мансур; Абу Юнус, доброволец, представитель батальона имени Шейха Мансура; "Херсон", ветеран российско-украинской войны, ведущий инструктор и эксперт по психологической подготовке и адаптации военнослужащих, Военная школа "Боривітер"; Наталья Мигляс, военнослужащая 66 ОМБр; Максим Киливник, начальник отдела психологического сопровождения и восстановления управления психологической поддержки персонала Администрации Государственной специальной службы транспорта; Валерия Радченко, менеджер по управлению "Вільна" БФ Рокада UNFPA ООН, коуч ICF, волонтер Красного Креста и ведущий специалист по психоэмоциональному восстановлению ВГО "Суспільна справа"; Ася Струтинская, психолог, член союза психотерапевтов Украины, ведущий специалист по психоэмоциональному восстановлению ВГО "Суспільна справа", жена и мать военного; Валентина Ватага, ведущий специалист по физической реабилитации ВГО "Суспільна справа"; Марина Гукасян, руководитель департамента психологической подготовки и поддержки в военной школе "Боривітер", супервизор программы реабилитации ветеранов "Компас Героя"; Юлия Мовчан, жена погибшего Героя, Ветеранский фонд "После Службы"; Галина Кобзарь, глава группы семей "Пантеон Полеглої Величі", Городское (Берковецкое) кладбище, Сектор Почетных Захоронений 102, жена погибшего Воина; Святослав позывной "Лівсі" (выступил онлайн), в прошлом военный парамедик, бортовой стрелок, командир взвода и роты, в связи с ранениями далее служит как военный, клинический и кризисный психолог, владелец мобильного реб.центра и руководитель ГО с международным сотрудничеством - команда психиатров, инновационная, современная психореабилитация,ШИ-реабилитация с помощью роботов и программ, создание новых протоколов, методик и программ реабилитации.