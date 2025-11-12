Лисянский: РПЦ - неотъемлемая часть гибридной войны России против Украины

Он подчеркивает, что приговоры выносятся даже за то, что люди молятся дома.

Русская православная церковь - это неотъемлемая часть гибридной стратегии и гибридной войны России против Украины.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в УНИАН, в рамках которой было представлено аналитическое исследование "Религия как оружие. Использование Россией религиозных структур для уничтожения украинской идентичности".

Как отметил Павел Лисянский, доктор философии по политическим наукам, директор Института стратегических исследований и безопасности, это исследование посвящено ситуации с религиозными сообществами на временно оккупированных территориях Украины.

Видео дня

"До 2014 года все было хорошо на Донбассе. И не только на Донбассе. Были разные сообщества, были вероисповедания", - сказал он и добавил, что в результате российской оккупации повреждаются и сами религиозные сооружения.

Кроме того, происходит преследование людей. "Даже сейчас выносятся приговоры за то, что люди дома молятся. Не изменяют своему вероисповеданию", - отметил Лисянский и подчеркнул, что на этих людей пишут доносы и их арестовывают.

Также, подчеркнул он, происходит поглощение религиозного пространства ВОТ. "Они искусственно создали объединения конфессиональных религий и демонстрируют это, пытаются приглашать маргинальных журналистов из других стран на оккупированные территории... И демонстрируют им, что у них вроде бы с религией все хорошо", - пояснил директор Института.

Лисянский также отметил, что при Русской православной церкви существует кружок "Православные витязи". "То есть это не просто "Юнармия". "Юнармия" - это, скорее всего, прикрытие для того, чтобы прикрывать такие проекты", - сказал он и пояснил, что в этой организации детей учат "православной идеологии и использованию оружия".

Среди прочего, Лисянский также подчеркнул, что российские священники очень активно привлекаются к военной агрессии против Украины. "Они освящают оружие, они участвуют в боевых действиях", - отметил он.

Фиксируются также пытки и убийства украинского духовенства. "И при этом они рассказывают, что в Украине происходит преследование по церковным признакам", - сказал директор Института стратегических исследований и безопасности и добавил, что на ВОТ также происходит ликвидация других конфессий и разрушение их храмов.

"По моему мнению, на сегодняшний день Русская православная церковь - это неотъемлемая часть гибридной стратегии, гибридной войны Российской Федерации против Украины", - подчеркнул Лисянский.

В свою очередь, Виктор Еленский, председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести подчеркнул, что РПЦ является "непосредственным участником войны против Украины". "Русская православная церковь сейчас стала абсолютным придатком российской милитарной машины", - сказал он.

Еленский подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия была нацелена на полное уничтожение религиозной свободы в нашей стране. "На оккупированных территориях полностью запрещены целые религиозные направления", - отметил он.

Кроме того, глава Госслужбы отметил, что с начала полномасштабного вторжения, по состоянию на начало ноября этого года, в Украине полностью уничтожено или повреждено было более 700 культовых сооружений.

Еленский также подчеркнул, что РПЦ "имеет определенный контроль над Украинской православной церковью, которая находится в единстве с Московским патриархатом". "Эта история, эта ситуация является ненормальной", - подчеркнул он.

Галина Зеленько, доктор политических наук, заместитель директора Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины отметила, что "фактически Русская православная церковь приобретает признаки административно-идеологического звена этого оккупационного режима".

"На этих территориях полностью изменилась функция церкви. И церковь стала цепочкой в идеологическом перевоспитании", - подчеркнула она.

Так, подытожил Лисянский, по его мнению, РПЦ нужно признать "ответственной за участие в гибридной войне Российской Федерации против Украины, инициировать международное расследование по милитаризации детей при церкви и, соответственно, разработать на уровне Украинского государства определенный алгоритм противодействия этому явлению".