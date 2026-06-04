Лоббисты призвали государство к публичному диалогу и урегулированию правового статуса (видео)

Правовой статус лоббистов в Украине требует четкого определения, в частности в сфере налогообложения. Государство должно разработать прозрачные правила для всех участников отрасли и ограничить случаи искусственного вмешательства в деятельность лоббистов со своей стороны.

Об этом во время конференции в пресс-центре УНИАН, посвященной обсуждению состояния дел в сфере лоббирования в Украине, заявил Глава правления Национальной ассоциации лоббистов Украины Алексей Шевчук.

"Национальная ассоциация лоббистов Украины молодая, нам еще нет года. Но мы сделали фундаментальные вещи: мы заложили основу профессии, добились соответствующих изменений и кодов в классификаторе профессий. Ассоциация – это регулятор профессии. Лоббист – это самостоятельная профессия, такая же, как адвокат, нотариус, аудитор, частный исполнитель. И наша главная задача сегодня как лоббистов – не допустить того, чтобы профессия стала контролируемой государством или пришла в упадок", – говорит Шевчук.

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Буквально накануне мероприятия Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выпустило 43-страничное разъяснение своего видения статуса лоббистов в Украине. Шевчук указывает, что при этом ни с кем из лоббистов не было обсуждений.

"У меня вопрос к НАПК. Вместо того, чтобы внести поправки с целью обеспечения гарантий безопасности деятельности лоббистов, мы выпускаем разъяснения, в которых нет ответов на профессиональные вопросы, поскольку дискуссии не было", – констатирует выступающий.

Более того, Глава Ассоциации указывает на отсутствие единой позиции между государственными органами – налоговой службой, НАПК, Минстатистики и Минэкономики.

"У нас есть, собственно, КВЭД 70.21, который гласит, что лоббист – это независимая профессия, и мы должны донести это до налоговой службы. Сегодня Министерство экономики передало функции КВЭД Минстату – этим будет заниматься статистика. Мы должны говорить, что все органы должны логично взаимодействовать между собой", – отмечает Шевчук.

По словам Шевчука, Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев провел более 100 встреч с украинскими лоббистами – однако во время этих встреч никто не поднял вопрос о налогообложении деятельности лоббистов.

"Официально появилась информация о том, что Гетманцев провел более 100 встреч, то есть лоббизм вышел из тени. Но никто из народных депутатов, тем более представителей комитета по налогообложению и таможенной политике, не задал вопрос: как налогооблагать деятельность лоббистов? Позиция Минстата одна, Минэкономики другая, НАПК третья, ГНС четвертая", – отмечает Шевчук.

Поэтому, Глава Ассоциации призвал представителей государства и отрасли к публичной дискуссии. Лоббисты – это саморегулируемая профессия, государство не вмешивается в их деятельность, напоминает Шевчук. Лоббисты требуют от государства двух основных вещей: прозрачности налогообложения и гарантий безопасности.

"Сегодня существует закон Украины о лоббировании. Он действует, он работает и, соответственно, есть четкое понимание, что мы должны обратить внимание государственных органов на то, что они не могут разрушать вновь созданную профессию. Иначе мы будем вынуждены сообщить Европе, от которой зависят средства в рамках Facility Plan, в рамках других договоренностей, о том, что закон Украины о лоббировании умышленно разрушается, не работает и профессию не развивает", – предупреждает Шевчук.

Глава одесского отделения Национальной ассоциации лоббистов Украины Владислав Гриценюк обращает внимание на то, что действующее законодательство не устанавливает особого режима налогового регулирования для лоббистов. Их деятельность для налоговой имеет предпринимательский характер, что связано с рисками.

"Закон о лоббировании оставил без ответа вопрос, как именно лоббист должен облагать налогом свой доход и когда у него возникает обязанность зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель. Закон о лоббировании допускает физическое лицо в качестве субъекта лоббирования, но регулярное платное предоставление услуг создает налоговый риск квалификации такой деятельности как предпринимательской со всеми вытекающими последствиями. Мы не просим налоговых льгот – мы просим налоговой определенности", – подчеркивает Гриценюк.

По его мнению, для лоббиста лучше подходит третья группа единого налога для индивидуальных предпринимателей, чтобы соблюсти все общие требования Налогового кодекса Украины.

"Третья группа со ставкой 5% от дохода в соответствии со статьёй 293 Налогового кодекса и годовым лимитом является реалистичной моделью для большинства индивидуальных лоббистов", – говорит Гриценюк.

О глобальном опыте государственного регулирования деятельности лоббистов рассказал председатель днепровского отделения ассоциации лоббистов Павел Гезь. Ключевой особенностью мировой практики лоббизма является его прозрачность, а не налог, отмечает адвокат.

"Самая развитая в лоббировании страна – это Соединенные Штаты. Здесь нет какого-то специального законодательства, касающегося налогообложения именно деятельности лоббиста. Здесь действует обычное налогообложение, в том числе есть возможность упрощенной системы налогообложения, которая введена в определенных федеральных округах", – рассказывает Гезь.

Член ассоциации Валерия Голованова отмечает, что деятельность лоббистов близка к адвокатской и консультационной, но имеет свои особенности. Налоговая служба пока не определяет её как независимую и не квалифицирует как индивидуального предпринимателя.

"Лоббирование – это интеллектуальная деятельность, у нас есть определённые стандарты профессии. Человек должен иметь высшее образование для того, чтобы осуществлять такой уровень аналитической работы и вести определенную деятельность на собственный риск. И это может происходить без определенных трудовых отношений, поскольку мы работаем на основании договора с нашим клиентом. Мы видим, что в Налоговый кодекс Украины нужно включить определенные изменения, которые будут регулировать нашу деятельность", – говорит Голованова.

Для снижения рисков специалист предлагает добавить к существующему КВЭД 70.21 "Деятельность в сфере связей с общественностью", по которому классифицируется деятельность лоббистов, еще три: 70.22 "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", 82.99 по предоставлению прочих вспомогательных коммерческих услуг и 69.10 "Деятельность в сфере права".

Алексей Шевчук подчеркивает, что законодатель не определяет четкий правовой статус лоббиста. Поэтому у бизнеса возникнут проблемы в связи с сотрудничеством с лоббистом. А к каждому лоббисту, в свою очередь, обязательно придет налоговая.

Эксперт в сфере конфликта интересов и стратегического взаимодействия бизнеса и государства Виолетта Суханова обращает внимание на важность надлежащего документирования деятельности лоббиста. Для современного лоббиста недостаточно влиять на формирование государственной политики – не менее важно быть способным подтвердить законность каждого договора, каждой полученной гривны и каждого расхода, связанного с применением методов лоббирования, говорит она.

"Лоббирование как профессиональная деятельность осуществляется на системной основе и предполагает получение вознаграждения или достижение собственного коммерческого интереса. Поэтому, независимо от того, осуществляется ли такая деятельность физическим лицом, предпринимателем или юридическим субъектом, лоббист является полноценным участником хозяйственных отношений. На него распространяются требования налогового, бухгалтерского и валютного законодательства, а также законодательства в сфере финансового мониторинга. Лоббист фактически несет такую же ответственность, как юрист, как адвокат, и должен осуществлять соответствующее и надлежащее ведение учета, документирование деятельности как профессиональный советник", – отмечает Суханова.

Подводя итоги дискуссии, Глава ассоциации лоббистов Алексей Шевчук вновь призвал власти к публичному диалогу для обсуждения вопроса о внесении изменений в Налоговый кодекс в части лоббистской деятельности.

"Гетманцев задекларировал больше всех встреч с лоббистами, следовательно, он больше всех должен быть заинтересован в том, чтобы было определено, с кем же он, наконец, встречается – с гражданами, лоббистами, разоблачителями или коррупционерами. И я прошу вас сделать это официально, подготовить письмо с просьбой о совместной встрече с представителями Днепровского, Сумского и Винницкого отделений", – резюмирует Шевчук.

Соответствующее письмо также будет отправлено в НАПК.

В пресс-конференции в пресс-центре УНИАН принимали участие:

Алексей Шевчук, Глава правления Национальной ассоциации лоббистов Украины;

Владислав Гриценюк, лоббист, Глава отделения НАЛУ в г. Одесса, адвокат, основатель и руководитель адвокатского объединения "Экспонента";

Валерия Голованова, лоббистка, член НАЛУ, основательница и руководительница Института бизнес-образования, член Совета предпринимателей при Сумском городском совете;

Виолетта Суханова, лоббистка, член Этического совета НАЛУ, эксперт в сфере конфликта интересов и стратегического взаимодействия бизнеса и государства;

Павел Гезь, лоббист, адвокат, доктор философии в области права, основатель адвокатского объединения "ЗакОН", глава отделения НАЛУ в г. Днепр;

Жанна Грушко, лоббист, адвокат, Глава отделения НАЛУ в г. Винница, кандидат юридических наук, руководитель "Адвокатского центра Жанны ГРУШКО".