В Национальной ассоциации лоббистов считают, что это уникальный учебный курс, который состоит из 90 часов.

На заседании Попечительского совета Национальная ассоциация лоббистов Украины представила учебную программу "Лоббизм и адвокация" под названием "Искусство влияния на публичную политику", которая направлена на создание системы профессиональной подготовки специалистов в сфере лоббирования, формирования стандартов этичного и прозрачного взаимодействия между бизнесом, властью и гражданским обществом.

Доктор философии в области права, докторант Украинского свободного университета (Мюнхен) и Института государства и права имени В.М. Корецкого Алексей Шевчук во время пресс-конференции в УНИАН отметил, что Национальная ассоциация лоббистов Украины объединила лучших специалистов в области адвокации и лоббирования.

Он подчеркнул, что сегодня создан Попечительский совет в Ассоциации с открытой возможностью присоединения к ней высших учебных заведений, как украинских, так и иностранных.

Шевчук подчеркнул, что на сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции является лишь держателем Реестра прозрачности. "Я просил бы господина Павлущика (речь идет о руководителе НАЗК - УНИАН) чаще упоминать, что существует Национальная ассоциация лоббистов Украины, представленная специалистами, учеными, которые разбираются в лоббировании, разбираются в подготовке кадров", - отметил он.

По его словам, ни закон о лоббировании, ни правила не содержат полномочий НАЗК привлекать лоббиста к ответственности. "Именно поэтому сегодня здесь завершается формирование саморегулируемого сообщества, которое имеет и получило будущую профессию, и получит отдельный код для ведения экономической деятельности. Добросовестное лоббирование", - сказал Шевчук. Он обратился к председателю НАЗК - не пренебрегать Национальной ассоциацией лоббистов и считать ее регулятором, который формирует стандарты качества для будущих лоббистов Украины.

Заместитель председателя правления Национальной ассоциации лоббистов Украины Ирина Шаповалова отметила, что предлагаемая учебная программа, посвященная лоббированию, не преподается ни в одном украинском высшем учебном заведении. "Поэтому введение курса подготовки специалистов по вопросам лоббирования является эксклюзивной возможностью получить уникальные знания, приобрести новые профессиональные навыки, приобщиться к международной практике формирования демократического государства, а также получить новую, уникальную, современную профессию", - подчеркнула она.

Доктор юридических наук, профессор, директор юридического института КНЭУ им. Вадима Гетьмана Людмила Кожура подчеркнула, что программа "Лоббизм и адвокация. Искусство влияния на публичную политику" представляет собой уникальный учебный курс, который состоит из 90 часов. По ее словам, первый модуль программы посвящен сущности лоббизма, историческим этапам формирования и роли лоббирования в демократическом процессе принятия государственно-властных решений. Также отметила, что второй модуль будет ориентировочно посвящен особенностям лоббизма в Евросоюзе, в США, Соединенном Королевстве Великобритании. Она рассказала, что третий модуль касается структуры и организации деятельности органов власти, а четвертый – осветит нормативно-правовые основы лоббирования в различных сферах общественной деятельности в Украине и административно-правовые механизмы и методы лоббизма. Также отметила, что еще в трех модулях будет введение в профессию лоббиста, планирование и реализация действенной лоббистской кампании, речь пойдет об оперативных инструментах влияния на принятие государственно-управленческих решений, контроле за деятельностью субъектов лоббирования, а также будет говориться о профессиональной этике.

Доктор юридических наук, доктор наук государственного управления, профессор, академик Украинской академии наук, почетный член Лондонской академии наук и высшего образования Великобритании, директор Института безопасности МАУП, участник боевых действий, кавалер ордена "За мужество" III степени Сергей Лысенко подчеркнул, что учебный курс включает не только нормативно-правовые дисциплины, но и менеджмент, и управление, и международные отношения. "90 часов – это минимальный курс для того, чтобы можно было также выдавать вместе со свидетельством сертификат о повышении квалификации", – подчеркнул он. По его словам, это документ, который будет подтверждать приобретение профессии. "Но после того, как будет принят профессиональный стандарт, заработает квалификационный центр, тогда можно будет выдавать документы государственного роста, которые будут утверждены Национальным агентством квалификации", – сказал Лысенко.

СЕО Юридическая практика Рустам Колесник подчеркнул, что важно, чтобы высшая школа лоббизма помогала в решении проблемных вопросов, связанных с этой сферой. "То есть есть огромное количество вопросов, которые высшая школа лоббизма должна осветить. Сейчас эти вопросы все выясняют лично, и я рад тому, что будет единый центр, который это будет делать", - подчеркнул он.

В заседании Попечительского совета Национальной ассоциации лоббистов Украины, состоявшегося в рамках пресс-конференции в УНИАН, принимали участие ведущие ученые и эксперты: Алексей Шевчук, доктор философии в области права, докторант Украинского свободного университета (Мюнхен) и Института государства и права имени В.М. Корецкого; Ирина Шаповалова, заместитель председателя правления Национальной ассоциации лоббистов Украины; Сергей Харитонов, заведующий кафедрой уголовно-правовой политики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (онлайн); Сергей Лысенко, доктор юридических наук, доктор наук государственного управления, профессор, академик Украинской академии наук, почетный член Лондонской академии наук и высшего образования Великобритании, директор Института безопасности МАУП, участник боевых действий, кавалер ордена "За мужество" III степени (онлайн); Яна Цимбаленко, доцент кафедры теории и практики управления КПИ им. Игоря Сикорского, кандидат наук по государственному управлению, уполномоченное лицо по вопросам предотвращения коррупции, заслуженный работник образования Украины, академик Академии политико-правовых наук, докторант КНЭУ; Людмила Кожура, доктор юридических наук, профессор, директор юридического института КНЭУ им. Вадима Гетьмана; Денис Гризоглазов, к.э.н., доцент, директор учебно-научного института бизнес-образования им. А. Поручника КНЭУ; Рустам Колесник, СЕО Юридическая практика; Виталия Глоба, исполнительный директор Национальной ассоциации лоббистов Украины.