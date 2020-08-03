Марш защитников Украины 24 августа пройдет с требованием принятия закона о коллаборационистах и агентах враждебного влияния - член оргкомитета Колумбет (видео)

Участники марша потребуют от президента подать соответствующий законопроект в Верховную Раду как неотложный.

Киев. 3 августа. УНИАН. В этом году Марш защитников Украины в День Независимости 24 августа пройдет с требованием принятия закона о защите государственности от коллаборационизма и агентов враждебного влияния.

Об этом член оргкомитета марша Антон Колумбет сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

"В этом году мы будем требовать, чтобы президент Украины внес как неотложный в Верховную Раду проект закона "О защите государственности от коллаборационизма и агентов враждебного влияния ", - сказал он.

Как пояснил Кулембет, этот законопроект вводит в правовое поле Украины понятие коллаборационизма как сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, оказание помощи врагу во время подготовки и проведения агрессии.

По словам Колумбет, любое участие в совершении совместных с врагом действий, направленных на нанесение вреда Украине должно расцениваться как коллаборационизм, то есть коллаборационист - это гражданин Украины, который пошел на сотрудничество с оккупантом, это человек, который каким-либо образом способствует врагу - организационно, информационно, медийно.

Также он пояснил, что означает понятие "агенты враждебного влияния". По словам Колумбет, речь идет о юридических лицах, совершающих такие же действия, как коллаборационисты, но прикрываются статусом юридического лица.

Законопроект делит агентов влияния на три группы: медийные агенты - те, кто имеют статус СМИ в Украине и, прикрываясь им, работают на врага; общественные агенты враждебного влияния, то есть общественные организации, которые работают на врага; политические партии, в чьих действиях, высказываниях и программных принципах содержатся признаки подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил Колумбет.

Также он добавил, что ко Дню Независимости будет проведена отдельная презентация законопроекта, а участники марша потребуют от президента как можно быстрее подать его в Верховную Раду.

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