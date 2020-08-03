В марше защитников Украины в Киеве в День Независимости примут участие не менее 50 тысяч человек - организаторы мероприятия (видео)

Политиков призывают не пиариться на этом событии, а участников марша - не брать с собой политическую символику.

Киев. 3 августа. УНИАН. В марше защитников Украины, который состоится в Киеве в День Независимости, примут участие не менее 50 тысяч человек.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщили организаторы мероприятия.

Как отметил представитель Союза ветеранов войны с Россией Александр Войтко, в прошлом году в марше приняли около 50 тысяч человек, в этом году ожидается не меньше. Он отметил, что на марше не будет использоваться партийная символика и лозунги. А потому призвал политиков, в том числе бывших президентов, не использовать это событие для пиара, а участников марша - не приносить символику политсил.

Также Войтко попросил политиков в регионах не пиариться на этом марше, в частности, предоставления транспорта для подвоза людей в Киев. По его словам, планируется проведение таких маршей в областных центрах, в частности в Ужгороде и, возможно, в Харькове.

В свою очередь представитель ВОО «Ветеранское братство» Дмитрий Шатровский уточнил, как будет проходить мероприятие. По его словам, около 9 часов утра участников марша приглашаю в парк Тараса Шевченко. Там будут формироваться колонны, которые пройдут по бульвару Тараса Шевченко до Бессарабской площади, улице Крещатик до Европейской площади.

На сегодняшний день время, когда состоится марш, неизвестно, поскольку еще не обнародован график проведения официальных мероприятий на Майдане Незалежности с участием первых лиц государства. Вместе с тем Шатровский добавил, что, как только этот график появится, организаторы марша спланируют свое событие так, чтобы не пересекаться с официальными мероприятиями на ул. Крещатик. Также он уточнил, кто будет участвовать в марше защитников Украины. «Первыми будут идти семьи погибших Героев Украины, после них - побратимы, получившие ранения, отстаивая суверенитет Украины, затем идут раненные на Майдане во время Революции достоинства. Следующие колонны будут формироваться по территориальному принципу. Первой идет колонна от Киева и дальше по областям. После областных так называемых «коробочек» будут идти подразделения, которые зарегистрировались на марш. Минимальное количество для регистрации - 50 человек. За «коробочками» из участников боевых подразделений будут идти волонтерские группы, а за ними все люди, кто придет поддержать защитников Украины», - сказал Шатровский.

Он отметил, что перед колонной "не будет никаких генералов, атаманов, ехать только автомобиль звукового сопровождения, который будет предоставлять указания для организации шествия».

По его словам, на Майдане Независимости состоится с перформанс - «очень эмоциональный и очень правильный».

Шатровский также призвал политиков не использовать это мероприятие в предвыборной кампании.

В свою очередь представитель Киевского городского союза ветеранов АТО и председатель Муниципальной стражи Игорь Мари призвал участников марша не брать с собой больших сумок, «ну и, разумеется, оружия».

По его словам, безопасность во время мероприятия будет обеспечивать муниципальная стража в сотрудничестве с полицией и СБУ.

«Мы готовы к возможным провокациям со стороны пророссийских сил и будем их пресекать», - подчеркнул он.

В свою очередь представитель благотворительного фонда «Вернись живым» Оксана Коляда отметила, что организация марша будет профинансирована за благотворительные взносы без какого-либо участия политиков.

Она прогнозирует, что бюджет марша будет таким, как и в прошлом году, - около 100 тысяч гривен. Это средства на аренду автобусов для того, чтобы привезти людей из регионов, а также на воду.

«Мы уже начали сбор средств. Это будут расходы на технику, звук, символику, воду. И мы надеемся уложиться в ту же сумму», - добавила Коляда.

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