Украинская мебельная отрасль за 11 месяцев этого года уже экспортировала мебели почти на 1 млрд долларов.

Киев. 20 декабря. УНИАН. Мебельщики и депутаты презентовали концепцию экономического развития мебельной отрасли "Мебельное украинское экономическое чудо - 2030", которую разрабатывают совместно представители бизнес-сообщества, профильных ассоциаций, экспертной среды и народные депутаты.

Презентация состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

В мероприятии принимали участие президент Украинской ассоциации мебельщиков Владимир Патис; член правления, руководитель кластерной платформы Украинской ассоциации мебельщиков Оксана Донская; генеральный директор ООО "Кроноспан УА" Наталья Покинская; координатор инициативы "За рынок древесины" Юрий Дюг; председатель Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской Бизнес Ассоциации Богдан Цуприк; народный депутат Украины, заместитель главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук, директор Агентства по привлечению инвестиций "Инвест Ин Ривне" Дмитрий Янушевский.

"Украинская мебельная отрасль – одна из конкурентоспособных сфер на мировых рынках. Основной экспорт идет в страны Европейского Союза, также растем в экспорте в Соединенные Штаты. Рост у нас очень стремительный и это только начало", - подчеркнул Патис.

Как отметила Донская, украинская мебельная отрасль за 11 месяцев этого года уже экспортировала мебели почти на 1 млрд долларов, это абсолютный рекорд по сравнению с показателями предыдущих периодов и на 43% больше, чем в предыдущем году.

Она также добавила, что для выхода на уровень развития мировых лидеров, Украине не хватает прозрачного рынка древесины, кластеризации украинской мебельной отрасли и наличия достаточного количества кадровых ресурсов.

Другие участники пресс-конференции также добавили свои комментарии относительно необходимых шагов для развития мебельной сферы.

"В первую очередь нужно принять сбалансированный и прозрачный закон о рынке древесины. Он уже проголосован в первом чтении, в нем учтены некоторые важные предложения бизнеса, но есть еще ряд вопросов, которые необходимо учесть перед вторым чтением", - отметил Цуприк.

В свою очередь, Ковальчук добавил, что он вместе с коллегами на основе предложений от представителей мебельной отрасли уже подготовили поправки ко второму чтению к законопроекту о рынке древесины и уже передали их на рассмотрение парламента.

Покинская отметила, что для эффективного развития мебельной отрасли необходима 100-процентная сертификация лесов Украины всех форм собственности.

"Сейчас нам крайне необходимо углубить процент сертифицированных лесов в Украине, чтобы наша страна имела такое преимущество как сертифицированная продукция, это касается и производимой мебели. И это насущная потребность", - отметила Покинская.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке древесины (№ 4197-д).

Целью законопроекта является комплексное урегулирование отношений, связанных с куплей-продажей древесины, а также определение правовых, экономических и организационных основ функционирования рынка древесины, что будет способствовать развитию этого рынка и обеспечению интересов всех его участников. Также проект направлен на согласование положений Закона о рынке древесины с рядом других законов в части работы лесного портала, который является важной частью обеспечения максимальной публичности рынке древесины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/110224-press-konferenciya-v-unian-na-temu-mebelnoe-ukrainskoe-ekonomicheskoe-chudo-2030-kak-sdelat-ukrainu-konkurentosposobnoy-v-evrope.html

Автор: Алёна Кириченко