Председатель медицинской комиссии Киева выступает за организацию в школах учебы в две смены и максимальное уменьшение их контактов (видео)

На сегодняшний день от детей и учителей не требуется справка о результате ПЦР или ИФА-теста для допуска к учебному процессу.

Киев. 19 августа. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевского горсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей выступает за организацию двухсменного обучения в школах и максимальное уменьшение их контактов во время учебного процесса.

Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Надо чтобы дети были максимально разделены в учебных заведениях, чтобы там не было скопления детей. В Департаменте образования обсуждается вопрос о том, чтобы рекомендовать киевским школам перевести детей на двухсменное обучение, чтобы разделить их», - сказал Гелевей.

По его словам, нужно не только перевести детей на двухсменное обучение, но и «разбить сменами по звонкам так, чтобы если одни дети на перемене, то другие в это время учатся, а потом наоборот».

Гелевей подчеркнул, что нужно «максимально уменьшить скопление людей, возможность контакта одновременно». «На сегодняшний день это самый эффективный метод борьбы с распространением коронавируса», - сказал он.

Председатель медкомиссии Киева также отметил, что поддерживает предложение о предоставлении выбора киевлянам и детям формы обучения - онлайн или посещение классов, несмотря на ситуацию с распространением COVID-19.

«Я с таким предложением, в частности, подойду и в наш Департамент образования. И думаю такое предложение будет рассмотрено на очередном заседании комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и соцзащиты, чтобы действительно дать возможность, если это возможно, детям и родителям решать, ребенок будет учиться онлайн или будет ходить в школу. Это и уменьшит количество учеников в классе, улучшит эпидситуацию, и сделает менее тесный контакт детей в классе», - сказал Гелевей.

Он также добавил, что на сегодняшний день от детей и учителей не требуются справки о результате ПЦР или ИФА-теста для допуска к учебному процессу. Вместе с тем, по его словам, сейчас городская власть изучает вопрос о возможности обеспечить столичных учителей бесплатным тестированием.

«На последней сессии Киевсовета мы выделили деньги на закупку тестов на Киев для проведения тестов врачам. И сейчас обсуждаем вопрос, чтобы можно было из этих средств протестировать и киевских учителей», - сказал Гелевей.

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Автор: УНИАН