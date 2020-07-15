Председатель медицинской комиссии Киева не исключает, что карантинные ограничения в Украине продлятся до следующего лета (видео)

Председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей также выразил убеждение, что соблюдение гражданами правил гигиены и социального дистанцирования будет способствовать преодолению пандемии.

Киев. 15 июля. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей не исключает, что карантинные ограничения в Украине могут продлиться до конца весны 2021 года.

Об этом он сказал во время брифинга в УНИАН, комментируя анонсированное рассмотрение на следующей неделе Кабинетом министров вопроса о продлении срока адаптивного карантина.

«В мире на сегодняшний день побит рекорд в 5 миллионов активно больных (COVID-19), и эта тенденция постоянно растет. Света в конце тоннеля пока не видно. В том числе его не видно и в Украине. Мы должны быть готовы, что это не только до нового года - этот вопрос не будет решен, а возможно не будет решен до конца весны», - сказал Гелевей.

В то же время он отметил преимущества адаптивного карантина, которым не предусмотрены жесткие ограничения.

«Не надо всем закрываться в своих домах и не выходить. Время показало, что это нереально по многим параметрам - от экономических, социальных, образовательных и т.д. Жизнь должна продолжаться», - отметил Гелевей.

При этом он выразил убеждение, что соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования должно способствовать преодолению пандемии.

«Элементарные меры ограничения - соблюдение дистанции; ношение масок, где нужно; постоянная собственная гигиена - мытье рук - эти меры приведут к тому, что мы поскорее сможем увидеть свет в конце тоннеля, и сказать, что вирус побежден и в Украине, и в мире в целом», - сказал Гелевей.

Кроме того, на брифинге Гелевей также акцентировал, что проблема с финансированием Центра микрохирургии глаза и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины на сегодня остается нерешенной.

По его словам, медицинские учреждения несколько месяцев подряд остаются без финансирования, так как предварительно подписанные с Национальной службой здоровья соглашения отменены из-за отсутствия формулы финансовых расчетов.

Гелевей отметил, что соответствующее постановление правительства с изменениями, которые позволяют этим двум учреждениям работать в рамках Программы медицинских гарантий с финансированием, было обнародовано в позапрошлую пятницу.

«И медики как бы могли успокоиться. Не поверите, но детектив продолжается. Оказывается, еще предстоит формула, по которой должны рассчитываться поступления медицинским учреждениям средств... Уже были подписаны с двумя медучреждениями договоры на обслуживание и финансирование Национальной службой здоровья. Им их отменили», - сказал председатель медкомиссии Киева.

Он также призвал Кабинет министров как можно скорее решить вопрос. «В Национальной службе здоровья уверяют, что деньги для медучреждений есть, они отложены, только надо включить этот механизм - напечатать постановление Кабинета министров, Министерству здравоохранения издать соответствующий приказ и деньги пошли», - отметил Гелевей.

Как сообщал УНИАН, 24 октября 2019 года Киевсовет реформировал 69 коммунальных медицинских учреждений второго и третьего уровней в некоммерческие коммунальные предприятия. После этого медучреждения смогли заключить договора с Национальной службой здоровья для дальнейшей работы уже в рамках программы государственных гарантий.

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