В Киеве COVID-19 переболели уже более 700 медиков - Гелевей (видео)

В столице пока не наблюдается положительная динамика в преодолении пандемии, поскольку ежедневно возрастает число активных больных.

Киев. 22 июля. УНИАН. В Киеве COVID-19 переболели уже 711 медиков, подавляющее большинство из которых заразились во время исполнения профессиональных обязанностей.

Об этом на брифинге в агентстве УНИАН сообщил председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

«К сожалению, мы констатируем факт, что очень много медицинских работников у нас все же переболели коронавирусной инфекцией. В Киеве это - 711 человек, причем 594 заболели при исполнении своих профессиональных обязанностей», - сказал Гелевей. Он добавил, что на сегодняшний день 18 медиков остаются в лечебных учреждениях.

Гелевей выразил надежду, что в дальнейшем ситуация с заболеваемостью медиков будет улучшаться.

Председатель Медицинской комиссии Киева напомнил, что количество инфицированных коронавирусом в столице уже превысило 7 тысяч человек. Он добавил, что в столице пока не наблюдается положительная динамика в преодолении пандемии, поскольку ежедневно возрастает количество активных больных.

«Каждый день у нас идет рост активных больных. Если у нас на начало месяца было менее 3 тысяч, то на сегодняшний день количество активных больных доходит до 4,5 тыс. И к сожалению, в Киеве плато мы отметить не можем, потому что каждый день идет прирост. Очень хотелось бы, чтобы этот показатель начал падать, чтобы мы прошли хотя бы так называемую первую волну. Но наш город и вся Украина пока на первой волне. И нам о второй волне нечего сказать, потому что у нас не было положительной динамики - не было падения количества активных больных, как есть в большинстве стран Европы», - прокомментировал Гелевей.

Но при этом он отметил положительные моменты, которые наблюдаются в Киеве. «Низкая летальность. У нас не так много людей умирает от коронавирусной болезни. На сегодняшний день это 128 человек, и цифра держится уже несколько дней», - добавил Гелевей.

Кроме того, отметил он, при наличии почти 800 коек в медучреждениях для приема больных коронавирусной болезнью заняты всего 270.

Также Гелевей сообщил, что медицинская комиссия Киева намерена в ближайшее время выделить дополнительные 183 млн грн на программу «Здоровье киевлян» для обеспечения ИФА-тестирования медицинскому персоналу в коммунальных учреждениях здравоохранения.

По его информации, в настоящее время уже подготовлен и проходит согласование в профильных комиссиях Киевсовета проект изменений в 3-летнюю городскую комплексную программу «Здоровье киевлян».

«Изменения не проголосованы на сессии Киевсовета, но уже прошли нашу комиссию. Надеюсь, что в четверг будет сессия и там будут рассмотрены изменения в программу «Здоровье киевлян», которая собственно и занимается помощью всем медицинским учреждениям города Киева и оказанием медицинской помощи и самим киевлянам. Эта программа у нас принята на 3 года - 2020-22 годы - и на все эти годы мы выделяем сейчас 183 млн грн, собственно, на закупку расходных материалов для лабораторной диагностики инфекционных заболеваний», - сказал Гелевей.

По его словам, если указанную сумму разделить на период действия программы, то на каждый год будет выделено 61 млн грн.

«Это достаточная сумма, чтобы по меньшей мере обеспечить идею, пожелание чтобы все наши медики проходили ИФА-тестирование. И мы сможем выделить эти деньги нашим медицинским учреждениям. Хочу заверить главных врачей, после четверга, как только эти изменения будут проголосованы, уже будут средства, чтобы мы могли делать это диагностику своим работникам», - подчеркнул Гелевей.

Как сообщал УНИАН, в мае в столице начато тестирование медицинских работников ИФА-тестами. Как объяснялось, ИФА-тестирование незаменимо для выявления тех, кто переболел COVID-19, в том числе бессимптомно. Такой метод позволит лучше понимать истинную статистику заболеваемости среди медицинских работников, качественнее отслеживать распространенность вируса и т.п.

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Гелевей сообщил, что партия «Свобода» будет выдвигать кандидатуру Андрея Ильенко в мэры Киева, а политсила будет участвовать в выборах и в Киевский горсовет, и в Киевский облсовет.

«У нас есть кандидат в мэры нашего города Киева: это - Андрей Ильенко», - сказал председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода».

По его словам, политсила будет участвовать в выборах и в местные советы. «Конечно, мы будем участвовать во всех местных выборах. ... И конечно, мы будем участвовать и в выборах в Киевский городской совет, и в Киевский областной совет», - отметил Гелевей.

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