Необходимо как можно быстрее реформировать центры микрохирургии глаза и перинатальной медицины, а также принять решение о муниципальных доплаты медработникам первичного звена - Гелевей (видео)

Председатель медицинской комиссии Киева отмечает, что передача этих двух медучреждений из коммунальной в государственную собственность не решает проблему их финансирования, их необходимо реформировать в некоммерческие коммунальные предприятия.

Киев. 29 июля. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей настаивает на необходимости как можно скорее реформировать столичные Центр микрохирургии глаза и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Об этом Гелевей заявил во время брифинга в УНИАН.

По его словам, постановление правительства, которое разрешает этим двум заведениям работать в рамках Программы медицинских гарантий с финансированием, будет действовать до 1 января следующего года.

"С 1 января 2021 года, если они не будут превращены в некоммерческие коммунальные предприятия, у них снова возникнет та же проблема - отсутствие финансирования", - подчеркнул Гелевей.

Также он прокомментировал инициативу трудовых коллективов этих двух медицинских учреждений об их передаче из коммунальной в государственную собственность, в подчинение Министерству здравоохранения. В Киевсовете были подготовлены соответствующие проекты решений.

"Депутатов вводят в заблуждение, говоря, что это решит проблему этих двух медицинских учреждений. Я заявляю, что это решение Киевсовета не имеет никакого отношения к финансированию этих медицинских учреждений в ближайшей перспективе. Потому что процесс перевода любых предприятий либо из коммунальной в государственную собственность, либо наоборот, длится годами. А трудовые коллективы работают ежедневно, еженедельно, ежемесячно и им зарплата и деньги, медицинским учреждениям, нужны уже сегодня, а не через год. Как в далекой перспективе для развития учреждений - да, это будет просто другой путь развития этих учреждений. Но это не имеет ничего общего с их сегодняшним финансированием», - заявил Гелевей.

Он подчеркнул, что возобновление финансирования зависит от постановления правительства и выразил надежду, что на сегодняшнем заседании Кабмин его примет.

«Надо, чтобы немедленно было принято постановление, чтобы можно было с понедельника подписать договоры и финансировать эти два учреждения. И я призываю депутатов Киевсовета, чтобы мы на этой сессии приняли решение и перевели эти два заведения в некоммерческие коммунальные предприятия, чтобы они могли получать финансирование от Национальной службы здоровья. А параллельно, если есть такое желание и воля депутатов городского совета, отдать эти два заведения государству. Пожалуйста, делайте эти процессы, но с пониманием того, что они сегодня не имеют никакого влияния на финансирование этих двух медицинских учреждений», - сказал Гелевей.

Как сообщал УНИАН, 24 октября 2019 года Киевсовет реформировал 69 коммунальных медицинских учреждений второго и третьего уровней в некоммерческие коммунальные предприятия. После этого медучреждения смогли заключить договоры с Национальной службой здоровья для дальнейшей работы уже в рамках программы государственных гарантий.

Гелевей также сообщил, что медицинская комиссия Киева выступает за обеспечение муниципальных доплат медицинским работникам первичного звена сферы здравоохранения столицы, а на сегодня Департамент финансов КГГА заблокировал принятие решения о надбавках медицинским работникам поликлиник.

Председатель медицинской комиссии Киева напомнил, что на днях Киевсовет принял изменения в городскую целевую программу «Здоровье киевлян», согласно которым дополнительную надбавку город будет выплачивать не только медикам, но и работникам медицинских лабораторий, среди которых много не медиков, а, например, биологов.

«Но у нас есть еще медперсонал и первичного звена, то есть наших поликлиник. И возникла проблема, к сожалению, Департамент финансов заблокировал принятие решения, чтобы и медицинским работникам первичного звена так же была эта надбавка. На заседании медицинской комиссии мы уже приняли решение и обратились к нашему мэру, к профильному заместителю, в Департамент финансов, Департамент здравоохранения, чтобы эта социальная несправедливость была исправлена, и чтобы у нас все медработники на равных получали эту надбавку от Киевсовета», - сказал Гелевей.

Как сообщал УНИАН, в марте Киевсовет принял решение ежемесячно выплачивать медицинским работникам «муниципальные надбавки» в виде безвозвратной денежной помощи в размере 4 тыс. грн врачам, 3 тыс. грн - среднему медицинскому персоналу и 1 тыс. грн - младшему медперсоналу.

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