Председатель медкомиссии Киева считает методику определения количества больных COVID-19 необъективной, а запрет на высадку пассажиров из поездов в «красных» зонах - бессмысленным (видео)

По словам Гелевея, необходимо учитывать количество новых случаев заболевания на 100 тыс. населения, отслеживать динамику этого показателя, и, в зависимости от этого, устанавливать те или иные карантинные ограничения.

Киев. 5 августа. УНИАН. Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей считает правительственную методику определения количества больных COVID-19 необъективной.

Об этом Гелевей сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

«Так называемое постановление 641, которым продлили карантин до 31 августа и установили новые правила, которые делят страну на четыре зоны. Меня удивляет подход правительства, потому что там есть 4 показателя, и один из них - нагрузка на медицинскую систему, а 3 других привязаны к количеству проведения ПЦР-тестов, то есть первый показатель учитывает загруженность коек в больницах, второй - количество ПЦР-тестов, третий - коэффициент выявления случаев, но удивляет, что он привязан к количеству ПЦР-тестов. То есть количество вновь выявленных случаев делят на количество исследований ПЦР и умножают на 100. Четвертый критерий также привязан к количеству тестов. Так называемая динамика роста», - отметил он.

Председатель медицинской комиссии Киева заявил, что «это все надо сделать проще: учитывать количество новых случаев заболевания на 100 тысяч населения. По его словам, в зависимости от этого нужно устанавливать ту или иную зону в том или ином месте.

Также Гелевей считает бессмысленным запрет на высадку пассажиров из поездов в «красных» зонах эпидемической опасности. Он удивлен тем, что правительство подводит статистику заболеваемости по регионам раз в неделю, а, согласно правительственному постановлению №641, должно пересматривать её каждые 5 дней.

«Поезда прибывают в Тернополь, стоят на перроне, а двери не открывают. Меня это удивило. Я сразу сказал, что это повторяется случай с парками, когда сказали, что там нельзя гулять, а потом главный санитарный врач сказал, что это мы так хотели людей напугать. Так и здесь меня удивляет: почему, если человек приезжает из «зеленой» зоны в «красную», его не пускать? Ведь человек осознает, что приезжает в более опасную зону и должен строго придерживаться карантинных мер. Если вы уже определили «красную» зону, то не надо пускать поезда и автобусы из нее, пока ситуация не улучшится», - сказал Гелевей.

Также он добавил, что удивлен тем, что правительство подводит статистику заболеваемости по регионам раз в неделю, а, согласно правительственному постановлению №641, должно пересматривать её каждые 5 дней. «Неужели нельзя определиться: 5, или 7 дней, а то получается, что в формуле одно, а делают другое. И все это приводит к непониманию, особенно для местных властей. Наверное, период нужно уменьшить с 7 до 5 дней, чтобы оперативно реагировать на изменения в эпидемиологической ситуации в регионах», - отметил председатель Медицинской комиссии Киева.

«Я считаю, что 7 дней - это много. Максимум - это 5 дней. А учитывая напряженность ситуации в регионах, в частности в Тернополе и Луцке, надо собираться дважды в неделю. И это соответствовало бы адаптивному карантину», - подытожил Гелевей.

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