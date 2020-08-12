Гелевей: В Киеве результат ПЦР-тестирования можно получить за полсуток, максимальный срок - двое суток (видео)

По словам председателя медицинской комиссии Киева, ситуация с проведением ПЦР-тестов в столице значительно улучшилась по сравнению с той, которая была в начале карантина.

Киев. 12 августа. УНИАН. В Киеве результат ПЦР-тестирования можно получить за полсуток, максимальный срок - двое суток.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

Он отметил, что ситуация с проведением ПЦР-тестов в столице значительно улучшилась по сравнению с той, которая была в начале карантина.

«Когда я выходил на первые брифинги, у нас были огромные проблемы с ПЦР-тестированием. Доходило даже до того, что можно было сдать анализ и получить его результат на 9-й день. На сегодняшний день это урегулировано, таких задержек в Киеве нет», - сказал Гелевей.

В качестве примера он привел Александровскую клиническую больницу, где результат тестирования можно получить за полдня, и тогда человек знает - болен он или нет. «Так же и в других больницах, которые у нас занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией. У нас оперативно работают лаборатории. И то, что я слышал - и специалисты говорят, что пытаемся уложиться в два дня, и люди говорят, что не позднее чем на третьи сутки уже есть результаты анализов», - отметил Гелевей.

Он также сказал, что приветствует заявление министра здравоохранения Максима Степанова о планах внести изменения в постановление о распределении Украины на зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

«Будут установлены объективные показатели. Так, одним из показателей должно быть - количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тыс. населения. Он должен быть потому, что их надо делать, чтобы выявлять больных коронавирусной инфекцией. А другие заменят более простыми, более правильными и понятными», - прокомментировал Гелевей.

Кроме того, Гелевей сообщил, что из бюджета Киева выделены средства на вакцинацию медиков от гриппа.

Комментируя заявления специалистов из разных стран, которые прогнозируют мощную волну коронавируса осенью, осложненную сезонным гриппом, Гелевей сказал, что пока нет вакцины от COVID-19, но есть возможность защитить столичных медиков от гриппа.

Поэтому, по его словам, будет организована массовая вакцинация врачей за средства города.

«Мы этот вопрос рассматривали, мы нашли средства для того, чтобы закупить вакцины для киевских медиков. И когда вакцина будет у нас в Киеве, наши медики могут не переживать. На сегодняшний день, я уже знаю, составлены списки, сколько нужно на медицинское учреждение вакцин. Они будут выделены, и киевские медики будут вакцинированы», - заверил Гелевей.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Сегодня, 12 августа, Кабинет министров Украины принял решение об объединении двух показателей определения динамики заболеваемости коронавирусом и установления карантинных ограничений.

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