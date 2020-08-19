В Киеве могут развернуть для больных COVID-19 около 7 тысяч коек в городских больницах - Гелевей (видео)

Главных врачей столичных медучреждений предупредили, что в случае ухудшения ситуации, большинство городских больниц будут принимать больных коронавирусной болезнью.

Киев. 19 августа. УНИАН. В Киеве могут развернуть около 7 тысяч коек в городских больницах для больных COVID-19.

Об этом сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что в столице наблюдается резкий рост количества больных, нуждающихся в стационарном лечении. Учитывая это, добавил Гелевей, сегодня дополнительно открыли 180 коек.

«В Киеве антирекорд по количеству людей, которые нуждаются в стационарном лечении, - это собственно более 500 человек. Поэтому, понимая, что у нас 880 коек фонда в наших больницах для борьбы с коронавирусной инфекцией, в понедельник было заседание с главными врачами, где конкретно обсуждался вопрос перевода киевских больниц на борьбу с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день мы готовы, хотя еще нет второй волны, и будем открывать для киевлян дополнительные койки в №№8, 3, 5, 6 больницах, Нефрологическом центре, чтобы увеличить наш коечный фонд до 1,5 тысячи мест», - сказал он.

«Если же и этого будет мало, то мы предупредили всех главных врачей, тогда перейдет большинство киевских больниц на борьбу с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул Гелевей.

Он добавил, что, согласно подсчетам городских властей, в столичных медучреждениях можно будет организовать до 7 тысяч коек для больных с коронавирусной болезнью.

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Автор: УНИАН