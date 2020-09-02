По словам председателя Медицинской комиссии Киева, директор только передает информацию о ситуации в учебном заведении «наверх».

Киев. 2 сентября. УНИАН. Председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей заявил, что решение о закрытии учебного заведения на карантин в случае выявления больных COVID-19 директор учебного заведения не может принять единолично.

Об этом Гелевей сообщил на брифинге в УНИАН, комментируя информацию от Киевской городской госадминистрации, что решение о закрытии школы или класса из-за распространения коронавируса будет принимать непосредственно директор учебного заведения.

По его словам, решение принимает не директор, он только передает информацию о ситуации в учебном заведении «наверх».

«Не директор школы принимает решение закрывать, не закрывать школу. Если есть случай коронавирусной инфекции, то все эти данные пересылаются в местные подразделения образования, в районные, они их отправляют в Департамент образования города Киева. Департамент образования связывается с господином Рубаном, который руководит Продпотребслужбой Киева и ведет надзор за соблюдением всех норм, в том числе в учебных заведениях столицы. И вот совместным усилиям нашего Департамента образования и господина Рубана принимается решение - закрывать или не закрывать школу. На это влияет очень много факторов. Самый главный - это возможность распространения коронавирусной инфекции в данном учебном заведении, а в частности, количество контактных лиц», - сказал Гелевей.

Он отметил, что в каждом отдельном случае будут проводиться исследования по контактным лицам, учитываться другие составляющие и в зависимости от этого будет делаться вывод, закрывать ли все учебное заведение и переходить на дистанционное обучение, или закрывать отдельные классы, или делать другую, смешанную, систему обучения.

«В каждом конкретном случае это будет определяться. Но директор школы не должен лично закрывать по своему желанию, или открывать школу. Для этого работают соответствующие органы в Киеве», - подчеркнул Гелевей.

Также председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей заявил, что Киев выделил 40,7 млн грн на закупку для столичных учебных заведений бесконтактных термометров, масок, дезинфикаторов и других средств в рамках эпидбезопасности и в каждом муниципальном учебном заведении установлены специальные контейнеры для сбора использованных масок.

Гелевей отметил, что Киевсовет своим решением выделил 40,7 млн грн на закупку для учебных заведений бесконтактных термометров для термоскрининга, масок, дезинфикаторов и других средств в рамках эпидбезопасности.

«По нашей инициативе в каждом учебном заведении установлены специальные контейнеры, чтобы отдельно выбрасывать использованные маски. Чтобы не на общую свалку», - отметил Гелевей.

Он обратился в Министерство образования с тем, чтобы все учебные заведения имели соответствующие средства, необходимые для противодействия распространению коронавируса. «У нас в Украине 62% - это сельские школы. У нас еще до 1 тыс. школ, где туалеты на улице. О каких средствах индивидуальной защиты, о каких щитках для учителей мы говорим? У них на элементарное нет средств. Поэтому обращаюсь к Министерству образования, пожалуйста, вернитесь к нашим школам, особенно на селе», - добавил Гелевей.

Как сообщал УНИАН, 27 августа и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, объясняя механизм реагирования на случай выявления больного CОVID-19 учителя школы, сказал, что решение о закрытии школы или класса из-за распространения коронавируса будут принимать непосредственно директор учебного заведения.

На следующий день мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга сказал, что «решение о закрытии учебного заведения или отдельного класса на карантин будут принимать исключительно санитарные врачи, исключительно специалисты».

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Автор: УНИАН