Киев. 9 сентября. УНИАН. В Киеве за минувшие сутки мобильные бригады осуществили 713 выездов к пациентам с симптомами COVID-19.

Об этом на брифинге в УНИАН сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

Фото УНИАН

Он напомнил, что после первого этапа медицинской реформы семейный врач уже не обязан идти на каждый вызов - он принимает решение об этом на основании данных, которые вы предоставляете ему в телефонном режиме.

Гелевей отметил, что с начала пандемии при поликлиниках были созданы мобильные бригады, которые должны приезжать к пациенту в случае наличия у него симптомов COVID-19 и при необходимости делать экспресс-тест на коронавирус или госпитализировать больного.

«Мобильные бригады за минувшие сутки в Киеве сделали 713 выездов, а в целом с начала эпидемии - 37 тысяч выездов», - рассказал председатель медкомиссии Киева.

По его словам, за вчерашние сутки мобильные бригады отобрали 1 тысячу 216 образцов для анализа на COVID-19.

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Автор: УНИАН