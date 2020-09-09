За вчерашние сутки мобильные бригады отобрали 1 тыс. 216 образцов для анализа на коронавирусную инфекцию.

Киев. 9 сентября. УНИАН. В Киеве за минувшие сутки мобильные бригады осуществили 713 выездов к пациентам с симптомами COVID-19.

Об этом на брифинге в УНИАН сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

Он напомнил, что после первого этапа медицинской реформы семейный врач уже не обязан идти на каждый вызов - он принимает решение об этом на основании данных, которые вы предоставляете ему в телефонном режиме.

Гелевей отметил, что с начала пандемии при поликлиниках были созданы мобильные бригады, которые должны приезжать к пациенту в случае наличия у него симптомов COVID-19 и при необходимости делать экспресс-тест на коронавирус или госпитализировать больного.

«Мобильные бригады за минувшие сутки в Киеве сделали 713 выездов, а в целом с начала эпидемии - 37 тысяч выездов», - рассказал председатель медкомиссии Киева.

По его словам, за вчерашние сутки мобильные бригады отобрали 1 тысячу 216 образцов для анализа на COVID-19.

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Автор: УНИАН