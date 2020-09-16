На сегодняшний день в столице госпитализированы 1029 инфицированных коронавирусом.

Киев. 16 сентября. УНИАН. В Киеве почти 50 процентов койкомест для больных COVID-19 уже заполнены.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

«На сегодняшний день в Киеве уже 2213 коек. Уже 1029 человек находятся в больницах столицы с диагнозом «коронавирусная болезнь». То есть занято уже 49,5 процентов коек, предусмотренных для таких больных», - сказал Гелевей.

Также он добавил, что Киев перевели в «оранжевую» зону эпидемической опасности именно из-за существенного увеличения количества больных. «Зона определяется по трем показателям. Количество проведенных тестов - и тут Киев на первом месте, у нас 31 лаборатория. Показатель заполняемости коек в настоящее время меньше 50 процентов. Но по показателю распространения инфекции в Киеве показатель значительно выше, чем должен быть. Именно поэтому мы с понедельника в «оранжевой» зоне», - пояснил Гелевей.

Кроме того, он выразил сожаление, что в столице, как и в Украине, граждане тотально не соблюдают карантин.

Председатель Медицинской комиссии Киева напомнил, что с понедельника в транспорте должно быть занято только 50 процентов сидячих мест, но этого не соблюдается. Такая же ситуация и относительно нормы об одном человеке на 10 квадратных метров в общественных заведениях. Кроме того, иногда работают в ночное время заведения общественного питания.

«Очень бы хотелось, чтобы люди не пренебрегали карантинными мерами, поскольку эпидемия не отступает», - подчеркнул Гелевей.

Кроме того, Гелевей заявил, что 4% ВВП на медицинскую отрасль - это крайне мало, по меньшей мере должно быть мере должно быть 6%.

«Министр здравоохранения обещал, что в бюджете на следующий год будет 6% ВВП на медицину, но в показателях бюджета от Кабмина мы видим не более 4%», - отметил Гелевей.

По его словам, 156 млрд грн - это мало, тем более учитывая рост заболеваемости COVID-19. «Так же мало предусмотрено средств на борьбу с коронавирусом – 19,4 млрд грн. Это при том, что только коронавирусный фонд в этом году составил 66 млрд», - отметил Гелевей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 156 млрд грн на медицину, 20 млрд будет выделено на борьбу с коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН