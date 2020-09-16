Карантинные правила проведения местных выборов могут привести к их срыву - председатель Медицинской комиссии Киева

По его словам, крайними в этой ситуации могут стать члены участковых избирательных комиссий.

Киев. 16 сентября. УНИАН. Карантинные правила проведения местных выборов могут привести к их срыву.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

По его словам, правительство разработало такие карантинные правила для местных выборов, которые фактически невозможно выполнить.

«Карантинные меры на выборы, принятые правительством, могут привести к срыву выборов. А потом ответственными сделают председателей участковых избирательных комиссий», - сказал он и добавил: «После выборов нас ожидают массовые обращения в полицию с обвинением руководителей участковых комиссий, что они не выполнили карантинных требований. Но этих требования на практике выполнить невозможно».

Гелевей отметил, что на сегодняшний день в столице более 12 тысяч активно больных коронавирусом. «А с такими темпами эта цифра до 25 октября будет больше. Если к этим людям добавить еще тех, кто на самоизоляции, то получится, что количество тех, кто в день выборов будет вынужден сидеть дома, составит более 20 тысяч, то есть полторы тысячи на округ. Как члены УИК могут их обойти за день?» - сказал он.

Также председатель Медицинской комиссии Киева добавил, что фактически невозможно выполнить требование заходить к каждому избирателю в новой маске, перчатках. По его словам, эти меры вовсе не гарантируют безопасности членов избирательной комиссии, ведь они посещают помещения больного, и меры безопасности должны быть такими, как в больницах.

Кроме того, отметил Гелевей, неизвестно, как будут организованы очереди на улице возле участков, кто будет приглашать людей внутрь, по этой или иной улице, к тому или иному члену комиссии, ведь количество избирателей, которое может находиться на участке, ограничено карантинными мерами.

«Этими непродуманными ограничениями вы срываете проведение выборов. И я бы очень хотел, чтобы крайними не сделали членов участковых избирательных комиссий», - подытожил он.

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Автор: УНИАН