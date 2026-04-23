Украинский артист MÉLOVIN открыл новую страницу в своем творчестве и лично представил зрителям со всего мира свою авторскую книгу "Я не хотів це писати".

Впервые вместо традиционных встреч в книжных магазинах, артист собрал своих поклонников в глобальном формате прямого эфира. К презентации смог присоединиться каждый – независимо от страны или континента.

Мероприятие состоялось в пресс-центре УНИАН.                                                  

Видео дня
MÉLOVIN представил зрителям со всего мира свою книгу 'Я не хотів це писати' (видео)

"Хотелось бы, чтобы эта встреча действительно принесла пользу, потому что эта книга на самом деле не просто какая-то автобиография артиста. Это не та книга, которую можно назвать мерчем в классическом понимании. Это книга, которая действительно дарит вдохновение, которая может исцелить и которая может пригодиться, тем более, когда во время войны в постоянной тревоге, в постоянном движении мы можем где-то потерять себя. Очень круто, что мы не собрались в книжном магазине, но мы собрали именно здесь все книжные магазины. Все слушатели, все читатели собрались на презентации книги "Я не хотів це писати".– сказал артист.

Во время презентаци в прямом ефире MÉLOVIN поделился историей создания книги и откровенно рассказал о том, что стало ее основой. Зрители услышали о вдохновении, любви, разочарованиях, внутренних падениях и взлетах – обо всем том, что стало частью личного опыта артиста и нашло отражение на страницах книги.

"Мне хотелось рассказать не только о себе. Мне захотелось рассказать вам историю о вас через призму моего видения, моего опыта, моей жизни.

Там, конечно, есть некоторые факты из биографии, о том, как я вообще встал на путь искусства, но это не автобиография как таковая. Здесь есть и психологический портрет, здесь есть и очень правильные вещи, которые помогут вам не наделать кучу ошибок. И я сейчас не о тех ошибках, которые должен совершить каждый человек для того, чтобы стать сильнее. Я говорю об ошибках, которые на самом деле я тоже хотел бы не совершать", – рассказал он.

MÉLOVIN также зачитал отзывы читателей, которые уже успели ознакомиться с содержанием его книги. И среди них были люди совершенно разных возрастных категорий.

"Хорошо, что я увидела ее в свои 21. И, возможно, это именно тот момент, когда она была нужна больше всего. Возможно, благодаря ей я смогу избежать части ошибок, прожить некоторые моменты осознаннее и не потерять себя там, где раньше точно бы потерялась. В этой книге столько глубины и искренности, что она как будто разговаривает с тобой лично, в нужное время и нужными словами. И теперь я точно знаю, что к ней еще не раз захочется вернуться", – написала в отзыве одна из читательниц.                                        