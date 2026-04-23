MÉLOVIN представил зрителям со всего мира свою книгу 'Я не хотів це писати' (видео)

Украинский артист MÉLOVIN открыл новую страницу в своем творчестве и лично представил зрителям со всего мира свою авторскую книгу "Я не хотів це писати".

Впервые вместо традиционных встреч в книжных магазинах, артист собрал своих поклонников в глобальном формате прямого эфира. К презентации смог присоединиться каждый – независимо от страны или континента.

Мероприятие состоялось в пресс-центре УНИАН.

"Хотелось бы, чтобы эта встреча действительно принесла пользу, потому что эта книга на самом деле не просто какая-то автобиография артиста. Это не та книга, которую можно назвать мерчем в классическом понимании. Это книга, которая действительно дарит вдохновение, которая может исцелить и которая может пригодиться, тем более, когда во время войны в постоянной тревоге, в постоянном движении мы можем где-то потерять себя. Очень круто, что мы не собрались в книжном магазине, но мы собрали именно здесь все книжные магазины. Все слушатели, все читатели собрались на презентации книги "Я не хотів це писати".– сказал артист.

Во время презентаци в прямом ефире MÉLOVIN поделился историей создания книги и откровенно рассказал о том, что стало ее основой. Зрители услышали о вдохновении, любви, разочарованиях, внутренних падениях и взлетах – обо всем том, что стало частью личного опыта артиста и нашло отражение на страницах книги.

"Мне хотелось рассказать не только о себе. Мне захотелось рассказать вам историю о вас через призму моего видения, моего опыта, моей жизни.

Там, конечно, есть некоторые факты из биографии, о том, как я вообще встал на путь искусства, но это не автобиография как таковая. Здесь есть и психологический портрет, здесь есть и очень правильные вещи, которые помогут вам не наделать кучу ошибок. И я сейчас не о тех ошибках, которые должен совершить каждый человек для того, чтобы стать сильнее. Я говорю об ошибках, которые на самом деле я тоже хотел бы не совершать", – рассказал он.

MÉLOVIN также зачитал отзывы читателей, которые уже успели ознакомиться с содержанием его книги. И среди них были люди совершенно разных возрастных категорий.

"Хорошо, что я увидела ее в свои 21. И, возможно, это именно тот момент, когда она была нужна больше всего. Возможно, благодаря ей я смогу избежать части ошибок, прожить некоторые моменты осознаннее и не потерять себя там, где раньше точно бы потерялась. В этой книге столько глубины и искренности, что она как будто разговаривает с тобой лично, в нужное время и нужными словами. И теперь я точно знаю, что к ней еще не раз захочется вернуться", – написала в отзыве одна из читательниц.