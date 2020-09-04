В частности, эксперты негативно оценили отсутствие в новом избирательном законодательстве требований о проведении или непроведении выборов на подконтрольной правительству Украины территории, расположенной в прифронтовой зоне.

Киев. 4 сентября. УНИАН. В гражданской сети ОПОРА рассказали о преимуществах и недостатках нового законодательства, по которому будут проходить местные выборы, назначенные на 25 октября.

Об этом сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, новое избирательное законодательство имеет ряд преимуществ и недостатков.

В частности, к основным преимуществам обновления избирательного законодательства относятся: урегулирование процесса реализации избирательного права внутренне перемещенными лицами и другими мобильными группами избирателей (в частности, трудовыми мигрантами) и избирателями, выбывшими с места предыдущей регистрации, а также улучшение условий обеспечения избирательных прав людей с инвалидностью, которые до сих пор сталкиваются с существенными препятствиями по доступу в помещения участков.

Кроме того, положительным нововведением в ОПОРЕ считают закрепление требований к гендерному представительству при формировании списков кандидатов и выдвижение списка кандидатов в многомандатных мажоритарных округах.

В то же время, отметила Айвазовская, новое избирательное законодательство имеет и ряд недостатков.

В частности, это распространение пропорциональной избирательной системы на территориальные громады с количеством 10 тыс. избирателей и более, вследствие чего кардинально сокращены возможности для самовыдвижения.

Кроме того, в ОПОРЕ считают, что установленное минимальное количество голосов избирателей, необходимых кандидату для продвижения в первую часть территориального избирательного списка (25% избирательной квоты), является слишком высоким и должно быть максимально снижено, чтобы такая избирательная система действительно могла быть прозрачной и открытой.

"Законодательство не определяет требований о проведении или непроведении выборов на подконтрольной правительству Украины территории, находящейся в прифронтовой зоне. И в результате мы имеем весьма неоднозначное решение, в 18 общинах Донецкой и Луганской области не будут организованы выборы ", - добавила руководитель ОПОРЫ.

Также, по словам Айвазовской, согласно новому избирательному законодательству, запрещено распространять брендированные материалы предвыборной агитации, изготовленной из избирательного фонда, стоимостью более 1 грн 2 коп.

"Тем не менее, мы ожидаем наиболее честную в истории Украины избирательную кампанию, в связи с тем, что никто не имеет права ничего давать избирателям, и у всех есть шанс должным образом это задокументировать и привлечь к ответственности участников и организаторов этого процесса", - резюмировала Айвазовская.

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Автор: УНИАН