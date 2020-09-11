Член фракции "Слуга народа" считает, что парламент не должен поддерживать соответствующий проект постановления.

Киев. 11 сентября. УНИАН. Создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц местного самоуправления перед выборами "попахивает попыткой давления".

Об этом во время открытой дискуссии в УНИАН на тему: "Местные выборы 2020: новые возможности и новые вызовы" заявил народный депутат Украины Виталий Безгин (фракция "Слуга народа").

Он напомнил, что в парламенте зарегистрирован проект постановления "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования по решениям органов и должностных лиц местного самоуправления, имеющим признаки нарушений действующего законодательства Украины, конфликта интересов и коррупционных деяний" (№ 3693, http: //w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69198).

Депутат отметил, что вполне вероятно, что есть злоупотребления со стороны тех или иных органов местного самоуправления относительно конфликта интересов и коррупционных деяний, но этими вопросами должны заниматься правоохранительные органы.

"Если сейчас создавать такую ВСК на уровне Верховной Рады, которая является политическим органом, то это можно трактовать как попытку политического противостояния между центром и органами местного самоуправления, как попытку давления на местное самоуправление", - подчеркнул Безгин.

Также он сообщил, что сегодня обсуждал этот вопрос с председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко, и у "него такая же позиция".

По словам Безгина, предложение о создании такой ВСК "мягко говоря, попахивает вмешательством и попыткой давления на местное самоуправление накануне местных выборов".

Он считает, что этот проект постановления, внесенный депутатом из фракции "Слуга народа" Максимом Пашковским, должен быть "провален в зале".

В открытой дискуссии «Местные выборы 2020: Новые возможности и новые вызовы» приняли участие: Виталий Безгин, народный депутат Украины; Сергей Постивый, член Центральной избирательной комиссии; Андрей Магера, экс-заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии, заслуженный юрист Украины; Ольга Айвазовская, Глава правления Гражданской сети ОПОРА; Валентина Полтавец, исполнительный директор Ассоциации объединенных территориальных общин Украины; Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины; Александр Даниленко, заместитель Главы Секретариата Ассоциации УАРОР; Иван Фурсенко, Первый Заместитель Руководителя Исполнительного дирекции ВАГ; Владимир Ковтунец, народный депутат 2-го созыва, эксперт избирательного права; Владимир Венгер, юрист, эксперт избирательного права; Елена Бойко, експертка Швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO, народный депутат 8-го созыва.

Мероприятие состоялось при поддержке швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

До 24 сентября включительно запланирована подача документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН