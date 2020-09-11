В частности, речь идет о подкупе избирателей.

Киев. 11 сентября. УНИАН. Верховная Рада должна в ближайшее время изменениями в законодательстве исправить коллизии, возникающие при проведении местных выборов.

Об этом в ходеоткрытой дискуссии в УНИАН на тему: «Местные выборы 2020: новые возможности и новые вызовы» сказала председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она отметила, что «на местных выборах под подкуп подпадает практически все, что будет передаваться в виде материальных благ с использованием логотипа партии, имени кандидата, его изображения».

Айвазовская напомнила, что в Избирательном кодексе предусмотрено, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан. А кандидат не может тратить на агитацию более 1 гривни 2 копеек.

«Если народные депутаты не внесут изменения, то либо мы будем иметь самые честные в мире выборы, в которых даже карандаш или ручку подарить с логотипом политической партии нельзя, или мы будем иметь игнорирование этой статьи о нарушениях и незаконной агитации в целом», - отметила она.

Айвазовская подчеркнула, что положительным является то, что изменения в избирательное законодательство не были приняты вместе с предложениями о возможности проведения в день выборов опроса общественного мнения.

Кроме того, народный депутат Украины Виталий Безгин (фракция «Слуга народа») отметил, что возвращения к проваленному парламентом законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур» (№3971) уже не будет.

В то же время депутат отметил, что ВР может отдельными законопроектами урегулировать ряд проблем, имеющихся в Избирательном кодексе. По его словам, в частности, требует урегулирования вопрос об агитации, отмене необходимости подачи справки кандидатами в депутаты о судимости.

В открытой дискуссии «Местные выборы 2020: Новые возможности и новые вызовы» приняли участие: Виталий Безгин, народный депутат Украины; Сергей Постивый, член Центральной избирательной комиссии; Андрей Магера, экс-заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии, заслуженный юрист Украины; Ольга Айвазовская, Глава правления Гражданской сети ОПОРА; Валентина Полтавец, исполнительный директор Ассоциации объединенных территориальных общин Украины; Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины; Александр Даниленко, заместитель Главы Секретариата Ассоциации УАРОР; Иван Фурсенко, Первый Заместитель Руководителя Исполнительного дирекции ВАГ; Владимир Ковтунец, народный депутат 2-го созыва, эксперт избирательного права; Владимир Венгер, юрист, эксперт избирательного права; Елена Бойко, експертка Швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO, народный депутат 8-го созыва.

Мероприятие состоялось при поддержке швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада не поддержала законопроект, которым предусматривалось уточнение избирательных процедур.

За проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур» (№ 3971) в первом чтении проголосовали всего 108 народных депутатов.

Также депутаты не поддержали предложение о направлении на доработку, поэтому законопроект был отклонен.

Проектом предлагалось внести изменения в Избирательный кодекс Украины относительно изменения границ участковых избирательных комиссий; относительно уточнения ограничений при ведении предвыборной агитации; относительно уточнения требований к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях; относительно выдвижения кандидатов местными организациями политических партий; относительно требований к избирательным бюллетеням и порядка их изготовления; относительно организации и порядка голосования; относительно регистрации избранных на местных выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Также предлагалось снизить с 6 до 3 прожиточных минимумов для трудоспособных границу, которую не может превышать стоимость материалов предвыборной агитации, изготовленных за счет избирательного фонда, которые содержат визуальные изображения партийной символики и брендирование избирательной кампании, упоминание имени или изображения кандидата, который баллотируется на выборах, таких как плакаты, листовки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, USB-флешки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, шарфы, зонты и тому подобное.

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Автор: УНИАН