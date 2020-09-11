Ольга Айвазовская отметила, в украинском законодательстве недостаточно урегулированы правила поведения должностных лиц органов власти и местного самоуправления на выборах, а также ограничения по использованию административного ресурса.

Киев. 11 сентября. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА призывает мэров городов, председателей областных советов и руководителей областных государственных администраций подписать «Кодекс поведения должностных лиц и государственных служащих во время избирательного процесса» и соблюдать его во время местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Об этом во время открытой дискуссии в УНИАН на тему: «Местные выборы 2020: новые возможности и новые вызовы» сказала председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она отметила, что в украинском законодательстве недостаточно урегулированы правила поведения должностных лиц органов власти и местного самоуправления на выборах, а также ограничения по использованию административного ресурса.

Айвазовская подчеркнула, что кодекс «дает ответа на вопрос, чего делать нельзя». «Он может быть также рамкой и юридической, и политической, что должно соблюдать должностное лицо в ходе выборов для того, чтобы не выходить за эти позиции, которые являются не столько нормами украинского законодательства и не только нормами украинского законодательства, но и частью международных стандартов», - отметила она.

Кроме того, Айвазовская отметила недопустимость использования ресурсов во время выборов, которые есть у кандидата как у должностного лица. «Нужно это разграничить. Поэтому у нас до настоящего времени происходит доследование проблемы относительно визитов президента в регионы, так как на часть этих событий привлекаются должностные лица», - добавила она.

В кодексе отмечается, что нужно избегать использования официальных мероприятий, связанных с выполнением служебных полномочий, или тех, которые проводятся в рамках бюджетного финансирования, в предвыборных целях кандидатов или партий.

Также кандидаты "не должны использоваться в предвыборных целях кандидатов или политических партий помещения органов публичной администрации или бюджетных учреждений». «Чиновники и служащие, которые являются субъектами избирательного процесса, воздерживаются от проведения предвыборной агитации в рабочее время или пользуются правом отпуска», - говорится в кодексе.

В открытой дискуссии «Местные выборы 2020: Новые возможности и новые вызовы» приняли участие: Виталий Безгин, народный депутат Украины; Сергей Постивый, член Центральной избирательной комиссии; Андрей Магера, экс-заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии, заслуженный юрист Украины; Ольга Айвазовская, Глава правления Гражданской сети ОПОРА; Валентина Полтавец, исполнительный директор Ассоциации объединенных территориальных общин Украины; Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины; Александр Даниленко, заместитель Главы Секретариата Ассоциации УАРОР; Иван Фурсенко, Первый Заместитель Руководителя Исполнительного дирекции ВАГ; Владимир Ковтунец, народный депутат 2-го созыва, эксперт избирательного права; Владимир Венгер, юрист, эксперт избирательного права; Елена Бойко, експертка Швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO, народный депутат 8-го созыва.

Мероприятие состоялось при поддержке швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO.

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Автор: УНИАН