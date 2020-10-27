В международной миссии также отметили, что организация выборов во время пандемии COVID-19 - это большой вызов для демократии.

Киев. 27 октября. УНИАН. В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявляют, что местные выборы в Украине были свободными, конкурентными и хорошо организованными.

Об этом шла речь на онлайн пресс-конференции Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO в пресс-центре УНИАН.

Глава Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Златко Вуйович отметил, что организация выборов во время пандемии COVID-19 - это большой вызов для демократии. В частности, по его словам, Украина и ее граждане доказали, что смогли ответить на этот вызов и достойно его пройти.

"В целом местные выборы 2020 года были свободными, был высокий уровень конкуренции, и они были хорошо администрированные, хотя на процесс повлияли вызовы, в основном связанные с пандемией COVID-19, определенной сложностью новой системы, предвзятым освещением в СМИ и обвинениями в подкупе избирателей и злоупотреблением административным ресурсом", - сказал Вуйович.

Также он отметил, что местные выборы состоялись после реформы избирательной системы в Украине, и по мнению наблюдателей, действующая нормативно-правовая база обеспечивает надлежащие основания для проведения выборов в соответствии с международными стандартами. По его словам, недавние реформы в целом укрепили правовые рамки для проведения выборов, хотя не все предыдущие рекомендации международных наблюдателей были учтены.

"ENEMO считает, что использование сочетания пропорциональных и мажоритарных систем для выборов местных чиновников целом является обоснованным, но создает определенный уровень сложности как для должностных лиц избирательных органов, так и для избирателей", - сказал Вуйович.

По его словам, еще более сильное ударение следовало сделать на подготовке должностных лиц избирательных органов и на просвещении избирателей.

"Одобряется включение открытых партийных списков для выборов местных депутатов в районах, где было более 10 тысяч избирателей, поскольку это повышает прозрачность и подотчетность", - добавил Вуйович.

Кроме того, глава Миссии отметил, что принятие обязательной гендерной квоты для партийных списков было положительным шагом на пути к более высокому представительству женщин в политической жизни. Однако наблюдатели ENEMO заявляет, что на официальном уровне нет обязательства, если один кандидат выбывает, чтобы его заменял другой кандидат того же пола.

"Основываясь на наших наблюдениях, сейчас мы уже можем сказать, что Центральная избирательная комиссия продемонстрировала свой профессионализм и действовала в основном прозрачно, старательно, работая для соблюдения всех сроков в календаре выборов", - заявил Вуйович.

При этом наблюдатели отметили, что ЦИК не предоставила онлайн-реестр жалоб на уровне избирательной администрации, а это в итоге ограничило прозрачность процесса рассмотрения жалоб.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2020 годамиссия ENEMO начала работу в Украине, чтобы дистанционно наблюдать за местными выборами в связи с COVID-19. Основная команда по наблюдению за выборами в Украине состояла из 9 экспертов. Также были добавлены 48 долгосрочных наблюдателей, которые работали в командах по два человека во всех областях Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/101000-press-konferenciya-v-unian-mezhdunarodnoy-missii-po-nablyudeniyu-za-vyborami-v-ukraine-enemo.html

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Автор: УНИАН