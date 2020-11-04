Россия снова разрешила поставки битума в Украину в разгар реализации проекта по самому масштабному строительству дорог.

Киев. 4 ноября. УНИАН. Участники всеукраинской гражданской организации «Международный Антикриминальный Альянс» просят президента Владимира Зеленского поспособствовать снижению зависимости Украины от поставок битума из России, в частности, во время реализации президентской программы по строительству дорог «Большая стройка».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава всеукраинской ГО «Международный Антикриминальный Альянс» Богдан Воронцов.

«Основная наша цель – донести до президента Украины, что мы не должны быть импортозависимыми от России. Это дает возможность для манипуляции Украиной. Россия может в любой момент говорить о том, что наша страна ведет двойную игру. Поскольку сначала Украина заявляет, что РФ является агрессором, а по битуму мы ведем торгово-экономические отношения на десятки миллиардов гривен», - сказал он.

По словам Воронцова, РФ также может манипулировать Украиной, прекратив поставки битума как из России, так и через Беларусь. Вследствие чего программа президента «Большая стройка» может остановиться.

«Еще некоторое время назад Россия не могла поставлять битум, потому что они сами ввели запрет на поставки битума и нефтепродуктов в Украину. Но почему-то именно сейчас, во время «Большой стройки», когда Россия понимает, что Украине будут нужны сотни тысяч тонн битума, РФ с 8 октября разрешает поставки битума в Украину. Битум – основной продукт для строительства дорог», - пояснил активист.

Он отметил, что, по подсчетам экспертов, в Украине на масштабный проект президента Зеленского «Большая стройка» нужно около 900 тысяч тонн битума. Украина на сегодня вырабатывает около 300 тысяч тонн, то есть 600 тысяч тонн нужно будет экспортировать. Хотя еще несколько лет назад Украина могла произвести только 10% для собственных потребностей.

Глава всеукраинской ГО считает, что основные компании-поставщики битума в Украину так или иначе связаны с Россией.

«В прошлом году завозили 70% экспортного битума, и можем утверждать, что эти поставки имеют российские корни. Потому что именно из России идут поставки в Беларусь, а Беларусь уже нам поставляет битум», - пояснил он.

Воронцов уверен, что с такими мощностями и положительными тенденциями, которыми развивается украинское производство, Украина может сама обеспечить себя битумом. Украина уже увеличила за последнее время производство в 1,5 раза. Значит, есть хорошая тенденция к собственному производству битума.

«Наша гражданская организация уже подала несколько обращений в Таможенную службу Украины, Службы безопасности Украины, министру внутренних дел. К сожалению, пока ответов нет. Поэтому мы будем подавать коллективное обращение к президенту Украины и хотим, чтобы Владимир Зеленский нас услышал. Мы не хотим быть импортозависимыми от России. Мы не хотим, чтобы Россия нами манипулировала. Мы не хотим, чтобы в любой момент программа президента «Большая стройка» остановилась», - подчеркнул активист.

Воронцов отметил, что если требования активистов не будут услышаны, то его организация будет инициировать акции протеста и митинги, поскольку это касается репутации украинского государства.

Также организация обращается в правоохранительные органы, чтобы они проверили факт возможной контрабанды и финансирования войны компаниями, которые, несмотря на санкции против страны-агрессора, вели торгово-экономические отношения с Россией и привозили битум в Украину.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года правительство разрешило применение отходов производства, в частности металлургических шлаков и золы-уноса, в дорожном строительстве. Такое решение правительства позволяет снизить зависимость от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности битума.

С марта в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

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Автор: УНИАН