В Киеве подписан меморандум о создании Международного медицинского кластера в Украине (видео)

Основными направлениями деятельности кластера будет проведение исследований в области эпидемиологии, вирусологии, биотехнологий, цифровой медицины и т.д., а также производство медицинских средств защиты и оборудования.

Киев. 7 августа. УНИАН. В Киеве подписан меморандум о создании в Украине Международного медицинского кластера с привлечением иностранных инвестиций и технологий с целью проведения научных исследований и производства медицинского оборудования, направленных на борьбу с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

Церемония подписания состоялась в пресс-центре УНИАН.

В меморандуме отмечены официальные намерения о создании на территории Украины Международного медицинского кластера с участием представителей Украины, Кореи, США, Израиля, Польши и Ирландии.

Создание кластера инициировали общественный союз «Хай-Тек Офис Украины» и Научный парк «Львовская политехника» совместно с представителями южно-корейских компаний K-Medical и XnTREE.

Основными направлениями деятельности кластера определено проведение исследований в области эпидемиологии, вирусологии, биотехнологий, цифровой медицины, по другим высокотехнологичным направлениям современной медицины; совместное производство медицинских средств индивидуальной защиты и другого медицинского оборудования для обеспечения потребностей медицинских учреждений, медперсонала и граждан Украины; внедрение высоких стандартов и новейших медицинских технологий ведущих стран мира.

Деятельность кластера планируется организовать на базе Научного парка «Львовская политехника» с возможностью привлечения новых партнеров из Украины и других стран мира.

Большую заинтересованность в реализации проекта выразили представители центральных органов власти, руководители Львовской области и города Львов, а также других регионов, в частности Сумской области и других.

Как отметил после подписания меморандума исполнительный директор ГС «Хай-Тек Офис Украины» Андрей Бирюков, перечень стран-участниц и компаний, которые присоединились к созданию Медицинского кластера, не является исчерпывающим.

«Мы готовы принимать этот кластер новых участников - украинские компании, государственные органы, зарубежные компании, которые разделяют цели и задачи кластера. Что касается роли Украины, то у нас есть очевидные преимущества - это географическое расположение, близость к потенциальным рынкам сбыта. Продукция, которую будут выпускать в Украине, будет экспортироваться в страны Европы, Африки. К тому же здесь есть потенциал квалифицированной рабочей силы, есть серьезный потенциал научных разработок. Мы рассчитываем на синергию наших усилий с другими странами-участниками в производстве индивидуальных средств защиты, прежде всего для медицинского персонала, тест-систем. Всего, что связано с пандемией. Но только пандемией мы не ограничиваемся, и все вместе смотрим на перспективу этого проекта", - отметил он.

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